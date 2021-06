Le nouveau flagship gaming des verts !

Le lancement réussi des RX 6800 (XT) & 6900 XT, a confirmé le retour au premier plan des rouges dans le domaine des cartes graphiques haut de gamme. Si le caméléon a conservé l'avantage par le biais de la RTX 3090 (principalement en UHD et en Ray Tracing), cette dernière est bien plus onéreuse puisqu'officiellement destinée à un usage semi-professionnel. Bien-entendu, en période de pénurie telle que celle vécue actuellement, la notion de tarif officiel est toute relative. Il n'empêche qu'entre les RTX 3080 et 3090, un gouffre financier existe, et c'est justement à ce dernier que s'attaque Nvidia par le biais de la RTX 3080 Ti, destinée à devenir le nouveau vaisseau amiral des verts à destination des joueurs. Cette dernière utilise toujours un GPU GA102, s'appuyant sur l'architecture Ampere et gravé en 8 nm par Samsung. Sa configuration est très proche de celle retenue pour la RTX 3090, par contre la quantité mémoire est divisée par deux par rapport à cette dernière. Si cela permet de réduire significativement le prix de fabrication d'une telle carte, cela ne devrait pas avoir d'impact significatif en jeu, 12 Go s'avérant suffisant y compris en UHD. La nouvelle venue semble donc en capacité de talonner sérieusement sa grande sœur, pour un tarif officiel amputé de 350 €, à 1199 € TTC. Quid des prestations proposées en comparaison des autres cartes haut de gamme ? Qu'en est-il de la consommation, des températures et des nuisances sonores ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres au sein de notre dossier.