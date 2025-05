Test • NZXT H9 Flow RGB+ (2025)

Boitier viril cherche config

NZXT continue son refresh et s'attaque cette fois au gros modèle, le H9. Le nouveau venu s'appele donc H9 Flow, nous testons la version RGB+, et on rajoute le suffixe 2025 histoire d'éviter les éventuelles confusions avec les versions précédentes. Tout comme ses ancêtres, ce H9 nouveau cru conserve un important volume intérieur et beaucoup de verre, mais avec 5 cotés et plus seulement 4. Cela sera-t-il suffisant pour justifier l'upgrade ? Et un tel mastodonte est-il vraiment utile ? Ou nécessaire ?