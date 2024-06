Basemark annonce Breaking Limit, un benchmark ray tracing multiplateforme

Basemark, société qui propose de nombreux benchmarks classés GPUScore (avec notamment Relic of Life) vient d’en dévoiler un nouveau intitulé Breaking Limit. C’est un benchmark totalement multi-plateforme qui s’adresse à un tout un panel d’appareils : smartphones, tablettes, ordinateurs… Ce concurrent à Solar Bay de 3DMark prend en charge Windows, Linux, Android et iOS et peut utiliser trois API graphiques : DirectX12, Vulkan 1.3 et Metal 3.

Deux tests, dont un Ultra pour les PC

L’entreprise discrimine deux tests « officiels ». Le premier, véritablement multi-plateforme, est Breaking Limit tout court : il sollicite les machines avec un rendu natif en 1080p. Il est toutefois possible d’adapter la définition à l’affichage utilisé par l’appareil dans le mode « Official Native », réservé aux systèmes Android et iOS ; ou alors de choisir complètement la définition et les paramètres dans un bien nommé test « Custom ». Une seconde mouture, intitulée Breaking Limit, plus exigeante et pensée pour les ordinateurs, tape la 4K.

Qu'il s'agisse de la version Ultra ou non Ultra, les deux tests nécessitent un GPU offrant une accélération matérielle du ray tracing. Les deux benchmarks impliquent en effet du ray tracing pour les ombres, les réflexions, et l’illumination globale.

Outre les tests natif et custom, Breaking Limit Ultra en propose un troisième avec support du NVIDIA DLSS2 et de l’AMD FSR2 en mode « Équilibré » via un test spécifique « Upscaled DLSS/FSR ». Précisions tout de même que les deux entreprises en sont désormais au FSR 3 et DLS 3.x, deux versions qui incluent notamment des technologies de Frame Generation souvent bien utiles en 2160p.

Concernant les exigeants matérielles, elles sont spécifiées ci-dessous. Pour le test Ultra, Basemark recommande un GPU avec au moins 8 Go de VRAM.

Breaking Limit Ultra PC Linux OS Windows 10 ou plus récent Ubuntu 20.04 ou 22.04 (autres versions non testées) Espace disque 2 Go 2 Go RAM mini 6 Go 8 Go GPU GPU capable de gérer le ray tracing, avec au moins 8 Go de VRAM GPU capable de gérer le ray tracing, avec au moins 8 Go de VRAM

Breaking Limit n’est pas encore disponible et n’a pas de date de sortie précise. À vrai dire, il n'a même pas droit à une petite vidéo de présentation ; il n’a donc pu classer 40 GPU comme l’a récemment fait Steel Nomad, remplaçant de Time Spy, qui après huit années de service a également livré un bilan instructif de l’évolution des capacités des cartes graphiques grand public.

Enfin, Basemark n’a pas renseigné de tarif. Nous supposons néanmoins qu’à l’instar des autres benchmarks de la société, cette dernière création sera proposée dans deux versions, dont une gratuite.