GitHub change d’ère : son PDG s’en va, Microsoft ne le remplacera pas

Le rachat de la plateforme par Microsoft, il y a sept ans, avait déjà éveillé quelques soupçons. Le message posté par Thomas Dohmke, PDG de GitHub, annonçant son départ d’ici la fin de l’année, agit comme un couperet pour certains : il ne sera pas remplacé. La plateforme sera placée sous la tutelle de l’organisation CoreAI de Microsoft. Après la fin des claviers / souris, celle de GitHub ?!

Une plateforme incontournable

Thomas Dohmke écrit : « Après tout ce temps, mes racines d’entrepreneur ont commencé à me rappeler à l’ordre et j’ai décidé de quitter GitHub pour redevenir fondateur. GitHub et son équipe de direction poursuivront leur mission au sein de l’organisation CoreAI de Microsoft, avec plus de détails à venir prochainement. Je resterai jusqu’à la fin de l’année 2025 afin d’accompagner la transition, et je pars avec un profond sentiment de fierté pour tout ce que nous avons accompli en tant qu’organisation “remote-first” répartie aux quatre coins du monde. »

Pour beaucoup, inutile d’attendre « les détails à venir » et la clarification du processus par Microsoft : ces propos sonnent comme la fin de l’indépendance de GitHub.

Quelques chiffres partagés par Thomas Dohmke illustrent bien le poids de la plateforme. Il souligne que GitHub héberge désormais plus d’un milliard de dépôts et forks, et rassemble plus de 150 millions de développeurs. Argue que GitHub Actions est aujourd’hui l’une des principales solutions d’intégration continue (CI) au monde, avec 3 milliards de minutes d’exécution par mois (+64 % sur un an). Pour info, l’intégration continue désigne un processus de développement logiciel dans lequel le code est testé et intégré automatiquement ; comprenez donc que les serveurs de GitHub Actions exécutent mensuellement un total cumulé de 3 milliards de minutes de tâches automatisées de type builds, tests, etc.

Côté intelligence artificielle, le PDG sortant précise que le nombre de projets d’IA sur GitHub a doublé rien que durant la dernière année. Il met également en avant GitHub Copilot, l’assistant de codage par IA, qui assiste déjà plus de 20 millions d’utilisateurs. Une dynamique qui explique sûrement l’intégration prochaine à CoreAI.