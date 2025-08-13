Une console portable qui carbure à la RTX 4090 laptop

L’intégration d’un Ryzen AI Max+ 395 dans une console portable sur laquelle planchent AyaNeo et GPD est un défi réaliste ; la création du jour relève plutôt de la fantaisie. Le dénommé Qingchen DIY, qui officie sur Bibilibili, a créé une « console portable » unique : elle associe un processeur Intel Core i9-14900HX à une GeForce RTX 4090 laptop. Une suite logique d'un précédent exploit (pas signé du même auteur) qui avait consité à loger une GeForce RTX 4090 desktop dans un PC portable de 8 kg.

Une grosse brique

Tant le gabarit du machin que les deux composants ci-dessus trahissent un ordinateur portable détourné. A priori, c’est une ré-exploitation d’un châssis de Tongfang. Malheureusement, il faut se contenter d'un aperçu extérieur et de la console en action dans quelques jeux ; la séquence ne montre pas les entrailles du bestiau.

Faute de mieux, rappelons que le Core i9-14900HX est un processeur 24 cœurs / 32 threads (configuration 8 + 16) qui a un puissance de base de 55 W. Quant à la RTX 4090 pour PC portable, elle ne partage avec la version desktop que son nom et son statut de modèle phare de la gamme Ada Lovelace. Cette variante mobile se contente en effet de 76 multiprocesseurs de flux, soit 9 728 cœurs CUDA (128 / 16 384 respectivement pour la RTX 4090 sauce PC fixe), et de 16 Go de GDDR6 (contre 24 Go de GDDR6X). Par ailleurs, sa puissance est configurable entre 80 et 150 W, quand la RTX 4090 a un TGP de 450 W.

Pour compléter le portrait de cette « console portable », elle possède 64 Go de mémoire DDR5-5600 et 2 To de stockage ; un écran IPS de 12,5 pouces en 2160p. Enfin, elle embarque une petite batterie de 50 Wh et doit en conséquence surtout être utilisée branchée. Aucun poids renseignée par la source (El Chupazas Informatico via VideoCardz). L'épaisseur suggère qu'elle n’est pas légère.