Samsung présente son premier téléviseur Micro RGB : du Mini LED en mieux

Samsung l’avait présentée pour la première fois au CES 2025, et l’a finalement lancée en Corée du Sud : sa télévision basée sur une technologie estampillée Micro RGB. Pour les amateurs d’import, sachez que, outre le transport et l’encombrement (diagonale de 115 pouces), il vous en coûtera déjà 44,9 millions de wons sud-coréens, soit environ 32 382 dollars américains ou 27 723 euros. Samsung prévoit cependant un déploiement mondial plus large, avec davantage d’options de taille à l’avenir ; bref, autant attendre !

Micro < Mini < Moyen < Maous

La marque présente sa technologie Micro RGB comme une évolution du Mini LED. Ces derniers utilisent un ensemble de petites LED blanches ou bleues derrière la dalle LCD, tandis que le Micro RGB « dispose de micro-LED rouges, vertes et bleues individuellement contrôlées — chacune mesurant moins de 100 µm — disposées selon un motif ultra-fin derrière la dalle » pouvons-nous lire dans le communiqué. « Contrairement à la plupart des rétroéclairages conventionnels, cette architecture permet un contrôle précis de chaque LED rouge, verte et bleue ».

Le rétroéclairage est piloté par le moteur Micro RGB AI, capable, selon la société, « d’analyser chaque image en temps réel et d’optimiser automatiquement la restitution des couleurs pour une image plus réaliste et immersive ». Samsung revendique ainsi une couverture complète (100 %) de l’espace colorimétrique BT.2020.

Parmi les autres caractéristiques de ce nouveau téléviseur 4K : un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 144 Hz, de l’upscaling AI, la prise en charge du HDR10+, un système audio 4.2.2 de 70 watts compatible Dolby Atmos, quatre ports HDMI 2.0, deux ports USB-A, un Ethernet, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.3.

Bien sûr, ne vous laissez pas berner par le nom Micro RGB ; ce téléviseur n’est pas équivalent à un modèle MicroLED. Avec cette techno, chaque pixel émet sa propre lumière, comme pour l’OLED, mais de manière inorganique. En outre, la taille d’une MicroLED est de l’ordre de 0,02 à 0,05 mm. Pour votre gouverne, pour un téléviseur Samsung de 110 pouces exploitant cette techno, il faut plutôt compter environ 150 000 dollars aux États-Unis (nous n’avons pas connaissance d’une « commercialisation » en Europe).

Quelques heures avant la publication du communiqué de Samsung, la chaîne YouTube HDTVTest avait mis en ligne une présentation du téléviseur Hisense TriChroma 116UX (116 pouces), également dévoilé pour la première fois au CES 2025. Il exploite aussi un rétroéclairage basé sur le trio de LEDs RGB, ici baptisé RGB Local Dimming Technology. La marque chinoise revendique cependant une couverture de 97 % de l’espace BT.2020, donc légèrement inférieure à celle promise par Samsung.