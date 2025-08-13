Arm fonce sur l’IA pour la mise à l’échelle des jeux, avec le NSS

Il y a un peu plus d’un an, en juillet 2024, ARM présentait l’ASR, sigle d’Accuracy Super Resolution. C’était une transposition du FSR 2 d’AMD aux puces mobiles. Comme son modèle, l’ASR n’est pas une technologie basée sur l'IA ; elle repose sur algorithmes traditionnels de traitement d’image (temporels, à l’instar du FSR 2). Encore avec un peu de retard, mais toujours dans le sillage d’AMD, Arm a dévoilé le NSS, pour Neural Super Sampling.

Pour vroum-vroumer à partir de 2026

Le nom suffit certainement à comprendre de quoi il est question. Cette variante profite d’une accélération IA. Elle se rapproche ainsi du fonctionnement du FSR 4. Naturellement, pour l’exploiter, il faut du hardware compatible. Dans son communiqué, la société précise qu’à partir de 2026, les GPU Arm intégreront les accélérateurs idoines. Ils offriront plus de 10 TOPS / Watt pour les charges de travail neuronales selon la documentation technique. À la clef, « une réduction pouvant atteindre 50 % de la charge de travail des GPU pour les contenus mobiles les plus gourmands d'aujourd'hui, à commencer par les jeux mobiles ».

Plus précisément, Arm revendique la capacité de passer du 540p à 1080p pour un coût d’environ 4 ms par image. La vidéo ci-dessous présente un premier aperçu du résultat.

Ce n’était assurément pas l’effet recherché, mais en dépit de la compression, nous distinguons assez nettement une dégradation de la netteté. C’est particulièrement visible au niveau des deux vitraux et du parement à 0:16 ; idem pour celui du mâchicoulis sur l’image NSS vers 0:24. Après, nos yeux, ou YT, nous jouent peut-être des tours.

C'est plus flou à droite, non ?

Les développeurs peuvent commencer dès maintenant avec le Neural Graphics Development Kit. Il comprend un plugin Unreal Engine, une émulation Vulkan PC-based, des outils de profilage, des modèles ouverts sur GitHub et Hugging Face, ainsi que les extensions ML d'Arm pour Vulkan. Ceux d'Enduring Games, d'Epic Games, de NetEasen, de Tencent, ou encore de Sumo Digital s’attellent déjà à la tâche. Enfin, pas de frame generation à ce stade, mais nul doute qu’elle viendra avec le temps.