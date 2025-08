Test • Synology DS925+

Le Diskstation de la discorde ?

Après un DS923+ solide, mais quelque peu renfrogné par des évolutions discrètes, le cru 2025 était de fait plutôt attendu. Pour le coup du changement, nous allons en avoir avec une petite réorganisation des gammes et l'abandon des séries J au profit des séries Bee, de l'USB type C, et un quadruple cœur Ryzen V1500B couplé à 4 Go de DDR4 ECC pour gérer l'ensemble — déjà croisés sur des modèles 2021 à six et huit baies. Comment ça, c'est tout ? Mais non : nous allons retrouver également deux 2,5 GbE aux fesses... et surtout une restriction désormais appliquée aux disques employés dans le NAS, ainsi qu'une perte de l'optionnel port 10 GbE. Voilà qui n'est guère engageant pour ce cru qui semble vouloir s'inscrire davantage dans une gamme plus professionnelle, mais au détriment des utilisateurs privés.