Solar Bay passe en mode Extreme pour se saturer de ray tracing

Il existait déjà des variantes Extreme de Time Spy ou de Wild Life, mais aucune de Solar Bay. UL Benchmarks vient d’y remédier en lançant Solar Bay Extreme. Pour mémoire, ce benchmark est multi-plateforme et exploite massivement les effets de ray tracing.

Ray tracing toute

Bien sûr, vous l'aurez compris avec le nom, ce n'est pas un authentique nouveau benchmark à l'image de Steel Nomad inauguré l'année dernière. Dans son communiqué, l’entreprise précise que cette version accroît considérablement la charge de ray tracing via des implémentations supplémentaires. Concrètement, elle ajoute des réflexions spéculaires en ray tracing pour toutes les surfaces, des réflexions sur le verre, ainsi que des ombres douces en ray tracing pour la lumière directionnelle. Voici à quoi ressemble la scène :

Solar Bay Extreme est disponible dès à présent sous forme de mise à jour gratuite pour tous les propriétaires de 3DMark. Il est compatible avec Windows, Windows sur Arm, macOS, iOS et Android. Quant à la suite 3DMark, elle peut être achetée via Steam, l’Epic Games Store ou directement sur 3DMark.com.

Les résultats de ce bench ne sont pas encore référencés sur le site de 3DMark. La GeForce RTX 5090 cannibalise le haut du classement Solar Bay ; forte de ses 170 cœurs RT, nul doute que la radicalisation du bench offrira à cette brute une occasion d’exhiber un peu plus sa puissance. Pour votre gouverne, cette GeForce a une moyenne de 231 603 points dans Solar Bay, avec un record à 309 469 points. Quant au vaisseau amiral d'AMD, la Radeon RX 9070 XT, bien moins performante en RT que la GeForce, elle a une moyenne de 118 881 points et un best à 153 430 points.

Faute de pouvoir détailler davantage ce benchmark en particulier, vous trouverez ci-dessous une rapide présentation des principaux tests de 3DMark. Pour plus d’informations, consultez la page qui les décrit un par un.