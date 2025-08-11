Silicon Motion anticipe avec son premier contrôleur SSD PCIe 6.0 grand public

Silicon Motion a livré des informations sur son premier contrôleur SSD PCIe 6.0 grand public lors de la conférence Future of Memory and Storage (FMS) cette semaine — quelques semaines après la présentation du SM8466, qui également un contrôleur PCIe 6.0, mais pour les centres de données (chez Micron, une première solution PCIe 6.0 a été officialisée fin juillet). L'image mentionne aussi un inédit contrôleur PCIe 5.0 sans DRAM, le SM2524XT.

© SM / THUS

À dans quelques années !

Le nouveau contrôleur PCIe 6.0 x4 n’a pour l’instant qu’un nom de code, celui de Neptune. L’entreprise promet des vitesses de lecture séquentielle de 25 Go/s ou plus et jusqu'à 3,5 millions d'IOPS. Pour cela, il faudra une mémoire flash NAND de 4800 MT/s à plus de 400 couches dans une configuration à huit canaux. Le contrôleur intègre une architecture de commandes séparées (Separate Command Architecture, SCA), qui divise les circuits de transmission des commandes et des adresses dans l’interface NAND. Cela permet au contrôleur de traiter les commandes et les adresses en parallèle plutôt que l’une après l’autre, avec pour effet de réduire la latence en usage réel et d'augmenter la bande passante disponible.

Neptune ne sera pas lancée avant 2028, donc vous avez le temps de voir venir. D’autant que comme le suggère la source, THUS, cette norme PCIe 6.0 ne concerne pas le grand public avant 2029 voire 2030. Nos confrères corroborent par les propos de Wallace Kou, directeur général de SM, tenus en juin dernier. Il déclarait alors : « Vous ne verrez aucune solution PCIe Gen6 avant 2030. Les fabricants d'ordinateurs personnels ne s'intéressent guère au PCIe 6.0 pour l'instant, ils ne veulent même pas en parler. AMD et Intel ne veulent pas en parler non plus. »

Au sujet du contrôleur PCIe 5.0 sans DRAM, il porte le numéro de modèle SM2524XT. Il offre des vitesses de lecture séquentielle d'un peu plus de 14 Go/s et atteint jusqu'à 2,5 millions d'IOPS, ce qui est identique au contrôleur phare SM2508 de Silicon Motion. Mais là encore, cela nécessite une NAND à 4800 MT/s, du fait de l'interface à quatre canaux (contre une à huit canaux pour le SM2508). Le SM2524XT devrait être lancé dans le courant de l'année prochaine. La prise en charge de la SCA reste au menu.