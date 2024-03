Le ray tracing de Diablo IV est totalement... dispensable

Vous avez probablement lâché Diablo IV depuis belle lurette, mais sachez que la production de Blizzard vient d’accueillir une mise à jour qui ajoute de très attendus effets de ray tracing au monde de Sanctuaire. Bonne nouvelle si vous n’avez pas de GPU capable de prendre en charge de tels effets, ils n’apportent strictement rien.

Où se cache le ray tracing dans cette image ? © MxBenchmarkPC

Du ray tracing, où ça ?

Il faut bien admettre que l’intérêt du ray tracing n’est pas flagrant dans tous les jeux. S’il apporte indéniablement des améliorations visuelles notables dans des titres tels que Cyberpunk 2077, Metro Exodus, ou encore The Witcher III, c’est beaucoup plus léger dans d’autres productions – Battlefield 2042 selon notre propre expérience, par exemple.

Diablo IV peut clairement se ranger dans les jeux de la seconde catégorie. Jugez pas vous-même, à travers quelques comparaisons issues de vidéos YouTube.

Certes, la compression atténue un peu le rendu, mais objectivement, difficile de donner l’avantage à une version plutôt qu’une autre. Surtout lorsque dans l’équation, entre l’incidence du ray tracing sur le framerate : la fréquence d’images par seconde est parfois divisée par deux avec des cartes graphiques aussi prestigieuses que les GeForce RTX 4080 (première vidéo) et GeForce RTX 4090 (seconde vidéo). Et pour contrebalancer d’éventuels commentaires, ce n’est pas une question de vue isométrique ou autre ; il suffit de jeter un œil à The Ascent pour s’en convaincre.

À vrai dire, sur les consoles, nous supposons qu’il n’y aura même pas débat : l’activation du ray tracing limite le fréquence d’images à 30 images par seconde. Idéal pour un jeu aussi nerveux qu’un hack 'n' slash…

Dans un communiqué de presse, Michael Bukowski, directeur technique de Diablo IV, déclare :

Le lancement de Diablo IV n'était qu'un début pour nous. Nous procédons régulièrement à des itérations en nous basant sur les commentaires des joueurs et en explorant les moyens d'améliorer les graphismes et l'atmosphère sombre du jeu. L'ajout d'effets ray-tracing est notre prochaine étape pour rendre le monde brutal de Sanctuaire plus immersif que jamais. Les effets tels que les éclairs se reflètent désormais dans les mares de sang et d'eau, les caves et les donjons sont plus inquiétants grâce à des ombres douces et réalistes, et le monde ouvert et les villes sont plus terre à terre grâce à des ombres et des reflets plus réalistes. Nous sommes impatients que notre communauté découvre cette nouvelle technologie.

Ci-dessous, la séquence comparative proposée par NVIDIA, pour être fair-play :

Bref, même après cette séquence, nous avons bien du mal à penser que les « commentaires des joueurs » s’orientaient principalement vers l’ajout du ray tracing. En attendant, Diablo IV affiche un score utilisateur de 2,2 sur Metascore ; il est peu probable que l’ajout du ray tracing change cette appréciation. Éventuel aveu d’échec, la production de Blizzard intégrera le Game Pass dès demain.