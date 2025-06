Test • Asus ROG Strix B850-I Gaming Wifi

Mini mobo pour maxi PC

Étant donné le nombre de fois ou vous avez monté un PC pour y fiche 2 barrettes mémoire, un SSD et un GPU, il serait peut-être temps d'accepter que le mini-ITX est le format par excellence. Point de place perdue, juste ce qu'il faut ou il faut et de quoi accueillir les composants les plus puissants du moment. On essaye aujourd'hui l'une des rares mini-ITX AMD en série 800, en l'occurrence la Strix B850-I Gaming.

Spoiler alert : il vous la faut !