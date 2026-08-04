AprÃ¨s les nombreuses et continuelles super promos de ouf sur des clÃ©s Windows 11 Pro, voici une nouvelle offre que vous avez dÃ» rencontrer ci et lÃ et dont nous allons vous toucher deux mots (et demi) via ce billet parrainÃ©. Ã€ vrai dire nous n'Ã©tions pas de grands fans de ce Ã©niÃ¨me pourvoyeur de clÃ©s pas chÃ¨res issues du marchÃ© gris, mais contact pris avec Microsoft et ce dernier n'ayant toujours rien trouvÃ© Ã redire officiellement sur le process, puis ayant scrutÃ© les bas-fonds du web pour s'assurer du bon fonctionnement de cette offre, on s'est finalement dit qu'il serait dommage d'aller ailleurs... si cela fonctionne correctement ici.

Est-ce lÃ©gal ? Ces clÃ©s sont elles fiables ? Ce marchÃ© gris est alimentÃ© de plusieurs maniÃ¨res : entre autres des licences OEM non utilisÃ©es puis rachetÃ©es Ã des constructeurs de machines, des licences achetÃ©es dans des pays aux conditions commerciales plus avantageuses, ou encore des licences en volume â€” c'est Ã dire une licence unique, mais activable un grand nombre de fois â€”. Ces clÃ©s sont ainsi parfaitement authentiques, mais peuvent poser un problÃ¨me sur la durÃ©e pour les clÃ©s en volume ou VLK : c'est gÃ©nÃ©ralement ce qui se cache derriÃ¨re des clÃ©s Ã moins d'un â‚¬ que l'on trouve sur de nombreuses marketplaces comme Amazon, Cdiscount, FNAC... Ã‰vitez-les !



Sur la question de la lÃ©galitÃ©, si la revente de licences en volume est interdite, les licences OEM jouissent d'un flou artistique et Microsoft a plutÃ´t intÃ©rÃªt Ã laisser faire sachant que les MacOS, des ChromeOS ou maintes distributions Linux sont, elles, gratuites ; et c'est ce qui se passe.

Godeal24 ne propose que des clÃ©s OEM et depuis le temps que nous relayons leurs offres, nous n'avons connu qu'une poignÃ©e de soucis, toutes rÃ©solues dans les 24h. Si vous vouliez notre avis, il est donc favorable dans la foule d'offres qui existent et qui sont plus ou (surtout) moins sÃ©rieuses.

Bon par contre, les vendeurs sont tous les mÃªmes et une bonne offre ne l'est pas s'il n'y pas un prix pas cher barrÃ© bien bidon pour attirer le chaland. Que le marketing fasse son office, amen, qui veut vendre un cheval aveugle en vante les pattes et Godeal24 n'Ã©chappe pas Ã cette liturgie consumÃ©riste. PlutÃ´t que de parler de la promo fofolle et de la course aux prix barrÃ©s, faisons un peu de philosophie imagÃ©e Ã la Jean Yanne sur le fait d'activer sa licence en bonne et due forme : ce serait un peu comme ces 22 mecs qui courent aprÃ¨s un ballon, alors qu'on est sÃ»r que ce ne serait pas si cher que Ã§a de leur filer 22 ballons. Un chacun. Comme Ã§a, au moins, ils foutraient la paix. On vous laisse faire le parallÃ¨le.

Des offres qui s'adressent Ã l'acheteur ponctuel comme Ã ceux qui voudraient migrer plusieurs postes, avec un prestataire dÃ©jÃ vu et un jambon feedback aux avis positifs. Quelques minutes aprÃ¨s votre achat, vous recevrez votre clÃ© rapidement par email, mais nâ€™oubliez pas de vÃ©rifier vos spams ou lâ€™onglet Promotions de votre boite mail. Si par malheur le dÃ©lai s'Ã©tire faÃ§on Penelope attendant Ulysse, respirez un coup avant de sonner le tocsin. Si Ã§a coince vraiment, on fait remonter l'info plus vite qu'un ragot dans les salons de Mme de StaÃ«l.

Godeal24, donc. AutoproclamÃ© pourvoyeur officiel de clÃ©s numÃ©riques pour la plÃ¨be connectÃ©e â€“ faÃ§on Robin des Bois du software, mais avec PayPal au lieu de l'arc. Leur catalogue ? Un inventaire Ã la PrÃ©vert version geek : du Microsoft pour les cols blancs, de l'Epic pour les gamers en herbe, du Battlenet pour les nostalgiques de Diablo, et du Steam pour tout ce beau monde qui prÃ©fÃ¨re tÃ©lÃ©charger ses jeux plutÃ´t que de sortir de sa caverne platonicienne.

RÃ©sultat des courses : Windows 11 pour moins de 13 balles (la symbolique du chiffre n'Ã©chappe Ã personne), Win10 Pro Ã 8 euros â€“ soit le prix d'un kebab salade-tomate-oignons dans le 16Ã¨me â€“, et Office 2024 Pro Plus Ã moins de 17 euros ce qui reste plus honnÃªte que les promesses Ã©lectorales moyennes. Le petit plus ? Un SAV : pas comme sur eBay oÃ¹ l'on se retrouve Ã nÃ©gocier avec XxDarkKevin2003xX qui disparaÃ®t dans la nature aprÃ¨s vous avoir refourguÃ© une clÃ© aussi authentique qu'une Rolex du marchÃ© de Clignancourt.