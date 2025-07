Test • Asus Prime B860-Plus Wifi

180 € suffisent-ils en 2025 ?

À l'époque ou la décrépitude capillaire de certains était moins prononcée, et ou les boys band n'étaient pas qu'un meme sur TikTok, 180€ (1180 FF diraient les fossiles) donnaient accès au top du top de la carte mère. On ne va pas vous refaire l'histoire des prix des mobales « de mon temps, c'était mieux gnagnagna » mais toujours est-il qu'aujourd'hui, pour dépenser moins de 150 € dans ce composant, il faut se lever tôt et être prêt à faire des concessions. À tel point qu'Asus, pour ne citer que cette marque, se contente de 2 modèles ATX en B860. Nous testons ici la variante la plus abordable des deux, la Prime B860-Plus Wifi (également déclinée sans ouifi, ou en CSM), et espérons qu'elle encaissera les watts nécessaires à notre 285K !