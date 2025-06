Test • WD_Black SN8100 (SM2508 + TLC 218L)

L'outsider.

Annoncé depuis août 2023 puis officialisé un an plus tard, voici que débarque le fameux contrôleur SM2805 de Silicon Motion sur une offre grand public, auto proclamée guest star de la gen PCIe 5.0 des SSD. Même topo que pour Samsung, il aura fallu presque 2 années pour voir débarquer ce SoC dans les bonnes crémeries et c'est aujourd'hui chez Sandisk WD_Black qu'il s'installe sur le SN8100, succédant dans le haut de gamme estampillé gaming au SN850X à la renommée établie. Les pions PCIe 5.0 étant quasi désormais en place, en avant pour la confrontation gen 5 d'autant que le constructeur qualifie son dernier bébé d'unité la plus rapide pour cette dernière...