Intel mise encore sur l’APO, mais uniquement pour ses Core récents

Dans un contexte de restructuration interne avec de nombreuses suppressions de postes, Intel a mis un coup de frein à plusieurs initiatives — Clear Linux, pour en citer une dont nous avons parlé. Les joueurs qui misent sur l’APO, acronyme d’Application Optimization (à ne pas confondre avec IPO), pour booster les performances de leur système dans certains titres, peuvent être rassurés : cette fonctionnalité reste d'actualité. C’est ce qui ressort d’échanges informels tenus sur Reddit. Ils impliquent un membre de l’entreprise dissimulé sous le pseudo Aaron_McG_Official.

APO : 50 jeux après presque deux ans

Notre précédent article consacré à l’APO remonte à mars 2024. Il portait sur la prise en charge de 14 jeux, cinq mois après les débuts de la fonctionnalité d'optimisation pour puces hybrides. Depuis, le catalogue s’est un peu étoffé. Il comprend une petite cinquantaine de titres, avec quelques classiques tels que Counter-Strike 2, Red Dead Redemption 2, Dota 2 — ou Baldur’s Gate 3 pour ne pas que vous pensiez qu'il n'y a que des deux. Les rangs restent malgré tout très clairsemés, et pas forcément très cohérents. Nous retrouvons par exemple Battlefield 1, mais ni Battlefield V ni Battlefield 2042 ; F1 22, mais aucun autre opus de cette licence qui en est pourtant au F1 25.

Par ailleurs, en mars 2024, seuls les meilleurs Raptor Lake Refresh (14ᵉ génération) supportaient l’APO. Depuis, les Arrow Lake (Core Ultra 200) lancés en octobre 2024 les ont rejoints. Mais Intel a également étendu le support à ses Core de 12ᵉ et 13ᵉ génération, respectivement Alder Lake et Raptor Lake.

Pour mémoire, l’APO est intégrée aux pilotes et vise à accroître les performances en jeu en ajustant dynamiquement l’exploitation des différents types de cœurs. Ces optimisations se font au cas par cas ; elles nécessitent donc une charge de travail assez conséquente.

Selon Aaron_McG_Official, l’APO n’est pas abandonnée, mais les équipes se focalisent uniquement sur les Core « actuels » et « futurs ». Autrement dit, Alder Lake comme Raptor Lake ne bénéficient plus d’un suivi actif, même si un support résiduel n’est pas totalement exclu. De fait, ce n’est pas nouveau : les Raptor Lake Refresh et les Arrow Lake ont le privilège de la catégorie « Processeurs vérifiés pris en charge par Intel Application Optimization ». Pour les autres, « l’état de l’assistance » est réglé sur « prise en charge limitée avec le mode avancé ».

La dernière mise à jour de l’APO remonte à mai. Selon Aaron_McG_Official, Intel prévoit un rythme trimestriel de mises à jour, ce qui laisse présager une nouvelle version imminente. Enfin, la mention des prochaines générations fait a minima référence aux Nova Lake, mais pas forcément aux Panther Lake, les Lunar Lake étant exclus.