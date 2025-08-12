La Radeon RX 9060 testée

Il n’aura pas fallu patienter bien longtemps pour avoir un premier aperçu des performances de la Radeon RX 9060. La chaîne YouTube sud-coréenne Technosaurus a examiné les prestations d’un modèle Sapphire. La nouvelle venue RDNA 4 a été confrontée aux GeForce RTX 5050, RTX 5060, et bien sûr à sa grande sœur la Radeon RX 9060 XT, en 1080p.

Digne d'une RTX 5060

Le testeur a organisé deux matchs distincts. Le premier oppose la RX 9060 à la RTX 5050 ; les deux cartes graphiques sont alors associées à un Ryzen 5 7500F. Le second round implique toujours la RX 9060, mais en face des RX 9060 XT et RTX 5060. En outre, le Ryzen 5 cède sa place au Ryzen 7 9800X3D.

Concernant les jeux, voici la liste de ceux qui apparaissent sur les deux captures ci-dessus, dans l’ordre : God of War, Cyberpunk 2077, Monster Hunter: Wilds, PUBG, Black Myth: Wukong, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, Warhammer 40,000: Space Marine 2 et Lost Ark.

© Technosaurus

La hiérarchie est assez variable, mais globalement, RTX 5050 < RX 9060 ≤ RTX 5060 < RX 9060 XT (8 Go). Plus précisément, les résultats donnent une petite avance de 2 % à la RTX 5060 en 1080p, et de 6,2 % à la RX 9060 XT. Par rapport à la RTX 5050, la RX 9060 non-XT est 19 % plus performante.

Certains d’entre vous s’interrogeaient sur la consommation de cette Radeon RX 9060. Sur la base de la vidéo, elle consomme 136 W à pleine puissance, comme la RTX 5060. La RX 9060 XT est plus énergivore, avec 169 W. D'autre part, vous remarquerez que la version non-XT est, à l'instar de la XT, tout à fait capable de dépasser allègrement les 3 GHz.

Deux dernières précisions. Contrairement à ses concurrentes de la vidéo, la RX 9060 n’est pas disponible sur le marché DIY. Enfin, des pilotes publiés début juillet (25.6.3), soit bien avant son officialisation, la prennent en charge sans problème.

C'est le leaker Harukaz5719 qui a relayé cette séquence.