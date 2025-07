En cabine • MSI Strike 600

En général, un clavier suffit à deux mains. Une fois n’est pas coutume, MSI nous a permis de tester deux de ses modèles d’un coup d’un seul : les Forge GK600 TKL Wireless et Strike 600. Le premier est un clavier compact et sans-fil à destination des joueurs mobiles ou minimalistes ; le second, une itération plein format et filaire.

Deux propositions différentes donc, que nous avons testées pendant quelques jours. Ni en un tour de main, ni avec chacune pianotant sur un clavier, rassurez-vous. Contrairement à MSI qui les présente tous deux dans la vidéo qui suit, nous allons discriminer les deux modèles avec deux papiers distincts. Nous commençons ici avec le Striker 600.