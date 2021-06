Intel aussi profite du Computex pour montrer qu'il est vivant. Via les doigts doux et délicats, selon Nicolas, de Raja Koduri, nous avons eu droit à un visuel du Xe-HPG, possédant 512 Execution Units, ce qui donnerait 4096 unités élémentaires de calcul. Cette puce est censée offrir au géant bleu sa première réelle incursion sur le segment gaming, avec une compétitivité indispensable pour venir perturber le binôme d'enfer AMD et NVIDIA. Ce GPU est pressenti pour être épaulé par 16 gigots de GDDR6, un moindre mal pour une carte de ce segment, et si ça parait évident, tout le monde n'est pas aussi généreux en VRAM.

Autre donnée, non confirmée fatalement à distance d'un éventuel lancement, la puce aurait été mesurée par le Twittos Rogame, estimée au plus juste avec les éléments dont il dispose, la puce mesurerait 22.3 x 8.5 mm, ce qui ferait une surface globale de 190 mm². À titre de comparaison, le Navi 22 de la RX 6700 XT affiche 335 mm² pour 17,2 milliards de transistors, le GA106 de la RTX 3060 possède quant à lui 13,03 milliards de transistors pour une surface de 276 mm². De là à intuiter le niveau de performance, il n'y a qu'un pas difficile à franchir, mais on peut raisonnablement penser que ce GPU devrait se situer autour de la RTX 3070. Ce n'est que pure spéculation bien entendu. Pas de date, mais au moins un GPU qui semble finalisé, et si Intel se pointait au CES 2022 ?