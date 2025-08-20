Asus fête ses 30 ans de GPU avec une RTX 5090 ROG Matrix en édition limitée

Trente années passées sur le marché des cartes graphiques, ça se fête. Asus, qui officie dans le milieu depuis 1995 (l’entreprise a été fondée en 1989), a donc préparé une carte spéciale pour l’occasion, dévoilée dans le cadre de la Gamescom : la ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Limited Edition. Pour la précédente décennie, la marque avait choisi une GeForce GTX 980.

Une RTX 5090 qui vire au rouge

Cette GeForce RTX 5090 mesure 357,6 × 149,3 × 76 mm pour un poids non spécifié (environ 5 kg selon der8auer ; voir plus bas). Refroidie par air, elle embarque, à l’instar de la RTX 5090 Astral, quatre ventilateurs : trois à l’avant et un à l’arrière, pour un système en push-pull. À l’extrémité de la carte, un imposant anneau surmonté d’une plaque acrylique arbore l’inscription ROG MATRIX / 30th Anniversary.

L’alimentation exploite un connecteur 16 broches 12V-2x6, complété par une option BTF. La puissance totale peut atteindre 800 W, soit bien au-delà des 575 W de la Founders Edition. Sur son site, Asus annonce une fréquence Boost de 2580 MHz par défaut, et de 2610 MHz en mode OC. Certains médias évoquent toutefois 2730 MHz en mode 800 W. Pour le reste, il s’agit d’une GeForce RTX 5090 classique : 21 760 cœurs CUDA et 32 Go de mémoire GDDR7 à 28 Gbit/s sur un bus de 512 bits.

Comme son nom l’indique, cette référence est en édition limitée : seulement 1 000 unités produites. Rien d’officiel, mais certaines seraient distribuées comme récompenses à la Gamescom.

À défaut de pouvoir la posséder, vous pouvez la découvir par l'intermédiaire der8auer dans la vidéo ci-dessous. Cette ROG Matrix reprend la même configuration VRM que la ROG Astral, avec 24+7 phases disposées de manière identique. Même parenté côté refroidissement, mais avec un dissipateur plus musclé : davantage de caloducs, un empilement d’ailettes plus dense et une plaque de base à chambre à vapeur avec des surfaces de contact en cuivre exposé plutôt qu’en cuivre nickelé. Les sorties vidéo sont identiques à celles de la ROG Astral (deux HDMI 2.1b et trois DisplayPort 2.1b).

Enfin, le module BTF est amovible : le GPU peut être utilisé sur des cartes mères non BTF en branchant le connecteur 12V-2x6 dissimulé sous un petit cache métallique.