NVIDIA ressuscite, à nouveau, son architecture Ampere, avec deux cartes RTX

Alors qu’elle a récemment introduit Blackwell, sa nouvelle architecture GPU pour les centres de données (mais qui doit aussi servir aux GeForce RTX 5000 Series), NVIDIA revient deux générations en arrière, avec deux nouvelles cartes Ampere desktop, les RTX A1000 et A400. L'entreprise avait déjà fait le coup en début d'année avec sa GeForce RTX 3050 6 Go. Ce sont toujours des références d’entrée de gamme, mais qui ciblent cette fois les professionnels plutôt que les joueurs.

La RTX A1000 montre son summer body © NVIDIA

RTX A1000 et RTX A400 : retour d’Ampere

Comme vous le constaterez à travers le tableau ci-dessous, ces RTX A1000 et A400 complètent l’offre de RTX Pro par le bas. Pour mémoire, rappelons que ces cartes étaient anciennement baptisées Quadro, ce qui permettait de les différencier aisément des GeForce RTX. Désormais, elles se contentent de l’appellation RTX sans autre qualificatif.

Carte GPU Architecture Cœurs CUDA VRAM TBP RTX 6000 ADA AD102 Ada Lovelace 18 176 48 Go G6 300W RTX 5880 ADA AD102 Ada Lovelace 14 080 48 Go G6 285W RTX 5000 ADA AD104 Ada Lovelace 12 800 32 Go G6 250W RTX 4500 ADA AD104 Ada Lovelace 7680 24 Go G6 210W RTX 4000 ADA AD104 Ada Lovelace 6144 20 Go G6 130W RTX 4000 SFF ADA AD104 Ada Lovelace 6144 20 Go G6 70W RTX 2000 ADA AD107 Ada Lovelace 2816 16 Go G6 70W RTX A6000 GA102 Ampere 10 752 48 Go G6 300W RTX A5500 GA102 Ampere 10 240 24 Go G6 230W RTX A5000 GA102 Ampere 8192 24 Go G6 230W RTX A4500 GA102 Ampere 7168 20 Go G6 200W RTX A4000 GA104 Ampere 6144 16 Go G6 140W RTX A2000 GA106 Ampere 3328 12 / 6 Go G6 70W RTX A1000 GA106 Ampere 2304 8 Go G6 50W RTX A400 GA107 Ampere 768 4 Go G6 50W

L’un des points communs de ces deux solutions est leur petit TBP de 50 W. Cette puissance contenue n'impose pas d'imposants systèmes de refroidissement ; elle permet de petites cartes blower de 2,7 pouces x 6,4 pouces qui occupent un seul slot.

Équipée d’un GPU GA-106 – qui arme également certaines GeForce RTX 3050 – l’A1000 possède 18 SM (multiprocesseurs de flux), soit 2304 cœurs CUDA, 72 cœurs Tensor, 18 cœurs RT et 8 Go de GDDR6 sur un bus de 128 bits, pour une bande passante de 192 Go/s. En matière de cœurs graphiques, cette A1000 est donc un clone de la RTX 3050 6 Go (la RTX 8 Go possède 20 SM / 2560 cœurs CUDA).

La RTX A400 n'a que 6 petits SM. Cela donne 768 cœurs CUDA, 24 cœurs de tenseur, 6 cœurs RT. Le GPU est aussi chichement doté en mémoire vidéo dédiée avec seulement 4 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant sur un bus 64 bits, pour une bande passante de 96 Go/s.

En matière de performances brutes, la RTX A400 souffre forcément de la comparaison avec la RTX A1000. Et par rapport à une GeForce RTX 3050 6 Go, celle-ci est aussi handicapée par sa puissance restreinte (70 W pour la GeForce).

Carte RTX A1000 RTX A400 Cœurs CUDA 2304 768 Cœurs Tensor 72 24 Cœurs RT 18 6 VRAM 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Bus mémoire 128-bit 64-bit Bande passante mémoire 192 Go/s 96 Go/s Performance simple précision 6,7 TFLOPS 2,7 TFLOPS Performance RT 13,2 TFLOPS 5,4 TFLOPS Performance Tensor 53,8 TFLOPS 21,7 TFLOPS Interface PCIe Gen 4.0 x8 Gen 4.0 x8 TBP 50W 50W Affichage 4x Mini DisplayPort 1.4a 4x Mini DisplayPort 1.4a Définitions prises en charge 4x 4096 x 2160 @ 120Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60Hz, 2x 7680 x 4320 @ 30Hz 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz

Les deux cartes prennent en charge quatre écrans simultanément via autant de mini-DisplayPort : du 4096 x 2160 à 120 Hz ou du 5120 x 2880 à 60 Hz. L'A1000 peut gérer une paire de moniteurs en 7680 x 4320 à 30 H.

Les GPU possèdent des moteurs d'encodage de septième génération (NVENC) et de décodage de cinquième génération (NVDEC). La carte A1000 possède un encodeur vidéo et deux décodeurs vidéo. L’A400 se contente d’un de chaque. Architecture Ampere oblige, la prise en charge de l'encodage AV1 n’est pas de la partie (seulement le décodage l'est).

Vous l’aurez compris, ces GPU ne sont pas des bêtes de course. Les cartes s’adressent exclusivement à des utilisateurs qui n’ont pas besoin d’une grande puissance de calcul. Bien sûr, comme toutes les solutions estampillées Pro – à l’image des récents Ryzen 8000 Pro – ces RTX offrent des fonctionnalités spécifiques, ici rassemblées sous les pilotes RTX Enterprise.

NVIDIA n’a pas renseigné les tarifs. La RTX A2000, le modèle juste au-dessus, se trouve à partir de 550 euros environ. Concernant la disponibilité, la RTX A1000 sera commercialisée dans les prochains jours, tandis que sa petite sœur se fera attendre jusqu'en mai. Vous pouvez consulter le communiqué de presse de NVIDIA et consulter les fiches techiques de ces RTX A1000 et RTX A400 en suivant les liens.