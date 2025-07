Test • Crucial T710 (SM2508 + TLC 276L)

En attendant le T800 (qui reviendra, il l'a dit)

À peine la concurrence toute fraichement débarquée embarquant le SM8502 de Silicon Motion et récoltant pas mal de louanges, Crucial s'est dit qu'il allait rajouter un modèle à sa gamme T7xx histoire d'être toujours au top côté offre. Aussi après un T700 précurseur sur le marché PCIe 5.0 — avec les défauts de mise — puis un T705 — corrigeant une partie des dits défauts —, voici donc le T710 qui devrait combler toutes les problématiques inhérentes aux disques les plus rapides du moment, et ça vous savez déjà pourquoi.

Différence notable avec le SN8100 testé il ya quelques jours, ce T710 embarque de la NAND forcément maison, la neuvième génération de TLC 3D Micron aka B68S à 276 couches, une configuration déjà vue du côté des OEM sur le 4600 de la marque. De quoi une fois encore reprendre la couronne des performances en plus d'en faire la référence consumer durable ?