NVIDIA annonce de grosses Ã©volutions pour GeForce Now

Ã€ quelques heures du lancement de la Gamescom, NVIDIA a officialisÃ© plusieurs nouveautÃ©s pour satisfaire les joueurs abonnÃ©s au service GeForce Now. Au programme : une offre Ultime qui se perfectionne, et la promesse dâ€™un plus grand nombre de jeux pris en charge grÃ¢ce Ã une fonctionnalitÃ© Install-to-Play.

GFN RTX 5080

Lâ€™offre Ultime, qui propose actuellement un rendu Ã©quivalent Ã celui dâ€™une GeForce RTX 4080, va passer au rang supÃ©rieur. Elle dÃ©laissera la gÃ©nÃ©ration Ada Lovelace pour entrer dans lâ€™Ã¨re Blackwell. NVIDIA promet une capacitÃ© de calcul digne dâ€™une GeForce RTX 5080, avec toutefois davantage de VRAM que les cartes graphiques grand public : les SuperPod proposeront non pas 18 Go, mais 48 Go. La firme affirme que cette mise Ã niveau permettra dâ€™atteindre des performances jusquâ€™Ã 2,8 fois supÃ©rieures Ã celles de lâ€™actuelle offre RTX 4080 Ultimate, et de dÃ©livrer trois fois les TFLOPs dâ€™une PlayStation 5 Pro.

Il y a Ã©galement du changement cÃ´tÃ© CPU. Des Ryzen Ã 8 cÅ“urs sous architecture CPU Zen 5 vont remplacer les Ryzen Ã 16 cÅ“urs en Zen 3. Pour des performances CPU environ 30 % plus Ã©levÃ©s, toujours aux dires de lâ€™entreprise. Pas de changement pour l'abo Performance en revanche. Il reste bloquÃ© Ã l'Ã¨re AmpÃ¨re (RTX 30 Series) et handicapÃ© par des CPU qui crachent leur silicium sur pas mal de productions.

Pour amÃ©liorer la diffusion, NVIDIA mise sur un nouveau mode CQS (Cinematic-Quality Streaming). Celui-ci inclut notamment la prise en charge du YUV avec Ã©chantillonnage chromatique 4:4:4 et du HDR 10 bits. Lâ€™entreprise prÃ©sente ce paramÃ©trage comme idÃ©al pour les jeux offrant Â« une vÃ©gÃ©tation luxuriante et une verdure abondante Â» ; des environnements oÃ¹ les artefacts visuels du cloud gaming sont aujourdâ€™hui les plus visibles. Par ailleurs, le dÃ©bit maximal, jusquâ€™ici plafonnÃ© Ã 75 Mbit/s, passera Ã 100 Mbit/s. La compatibilitÃ© matÃ©rielle sâ€™Ã©largit Ã©galement : la Steam Deck OLED autorisera dÃ©sormais un streaming Ã 90 IPS, la Lenovo Legion Go S Ã 120 IPS, tandis que les tÃ©lÃ©viseurs LG OLED prendront en charge la 5K Ã 120 Hz.

Dâ€™autre part, la prise en charge des volants de course, attendue de pied ferme par les fans de simulation automobile, est dÃ©sormais actÃ©e.

Install-to-Pay

Une annonce majeure concerne par ailleurs la fonctionnalitÃ© Install-to-Play. Selon NVIDIA, elle permettra de doubler le nombre de jeux disponibles, avec plus de 4 500 titres contre 2 300 actuellement. ConcrÃ¨tement, les abonnÃ©s aux formules Performance ou Ultime disposeront de 100 Go dâ€™espace de stockage dans le cloud pour installer certains de leurs jeux Steam. Cela concernera les titres dont les dÃ©veloppeurs ont autorisÃ© la diffusion via GeForce Now, mais que NVIDIA nâ€™a pas encore intÃ©grÃ©s directement au service.

En dâ€™autres termes, cette nouveautÃ© ne ramÃ¨ne pas dans le catalogue des absents majeurs comme Red Dead Redemption II ou les productions Sony (les God of War, Spider-Man, etc.). De plus, ce stockage de 100 Go sera non persistant. Les utilisateurs devront re-tÃ©lÃ©charger le jeu depuis les serveurs GFN Ã chaque session.

Pour ceux qui voudront plus dâ€™espace et, surtout, Ã©viter ces tÃ©lÃ©chargements rÃ©pÃ©tÃ©s, NVIDIA a dÃ©jÃ donnÃ© une solution. Payante, naturellement. Ces impatients pourront louer mensuellement du stockage pÃ©renne. Au lancement, trois formules seront proposÃ©es : 200 Go pour 2,99 â‚¬/mois, 500 Go pour 4,99 â‚¬/mois et 1 To pour 7,99 â‚¬/mois. AprÃ¨s le deal des pochons dâ€™heures qui avait accompagnÃ© la mise en place de la limitation du temps de jeu GFN, voici les prÃ©misses de la facturation au Go. Accessoirement, NVIDIA donne lâ€™illusion de gonfler son catalogue, mais facture lâ€™espace nÃ©cessaire pour en profiter. Vous comprenez maintenant pourquoi ces jeux ne sont pas simplement intÃ©grÃ©s de base.

Tous ces changements se concrÃ©tiseront progressivement Ã partir de septembre.