Ampere anticipe des processeurs Arm 256 cœurs et 512 cœurs

N’en déplaise aux groupies de NVIDIA, dans le domaine du hardware, Ampere ne désigne pas seulement l’architecture graphique des GPU RTX 30 Series (et récemment ressuscitée par l’entreprise grâce à deux nouvelles cartes RTX) : c’est aussi le nom d’une entreprise californienne (Ampere Computing LLC) fondée en 2017 et qui commercialise des processeurs Arm pour les centres de données. Notamment réputés pour leur efficacité énergétique et donc leur adaptabilité à des environnements à haute densité, les gammes Ampere Altra et AmpereOne proposaient jusqu’ici jusqu’à 192 cœurs CPU par puce. Ampere vient d’officialiser sa feuille de route pour les prochaines années : après les AmpereOne M, la société prévoit des AmpereOne MX à 256 cœurs puis des AmpereOne Aurora renfermant 512 cœurs CPU.

Les ingrédients de la potion magique d'Aurora : IA, efficacité, et refroidissement par air

Pour ces derniers, la diapositive met en avant trois qualités principales : une accélération matérielle de l'IA, la possibilité de refroidir les racks par air, et toujours une efficacité énergétique de premier plan.

Ampere n’a pas dater le calendrier de lancement de toutes ses prochaines générations de processeurs. Sauf pour les AmpereOne M, dont les expéditions débuteront au cours du 4e trimestre 2024.

À ce titre, l’entreprise a dévoilé les prix des différentes puces. Il faudra compter 5 555 dollars pour le flagship, l’AmpereOne A192-32X. C'est une puce 192 cœurs dont la puissance d’utilisation est donnée à 274 W. Précisons que ces processeurs sont gravés en 5 nm ; ils prennent en charge 12 canaux de DDR5.

Pour en revenir aux Aurora, si l’on se fie à une précédente feuille de route (publiée en mai), il ne faut pas attendre les avant 2026.

Avant cela, viendront les AmpereOne MX. Ces processeurs bénéficieront d’une gravure en 3 nm (TSMC) et proposeront jusqu’à 256 cœurs CPU. Pour mettre les choses en perspective avec des puces x86, les AmpereOne M et AmpereOne MX seront probablement sur le marché à peu près au même moment que les AMD EPYC Turin à 192 cœurs / 384 threads et les Sierra Forest 288 cœurs / 288 threads.

Ampere a le soutien de plusieurs partenaires, tels que ASRock Rack, Gigabyte et Supermicro.

Enfin, l'entreprise a aussi détaillé son architecture AmpereOne à travers plusieurs diapositives fournies à la presse. L’entreprise a également communiqué tout un tas de benchmarks. Il y en a plus d’une vingtaine ; nous nous limitons à deux pour vous en donner un aperçu. Le site TH.US a publié l'intégralité de la documentation ; n'hésitez pas y jeter un œil si cela vous intéresse.