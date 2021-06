Les processeurs à 12 ou 16 coeurs, ça fait rêver, et ce d'autant plus que ça douille un peu quand même, mais ça ne constitue pas le coeur du marché. Les octocores ont encore de beaux jours devant eux, et il faut dire que l'offre est quand même satisfaisante, ce sont d'excellents compromis qui permettent de jouer confortablement, mais de bosser efficacement si tant est qu'un gros encodage soit votre activité préférée. Actuellement, pour un prix avoisinant les 400/420 €, vous avez le Ryzen 7 5800X et le Core i7-11700K. Récemment, Intel a mis une belle claque aux Comet Lake, le Core i7-10700K se moyennant désormais aux environs de 320 €, soit moins que les deux précédents cités. Si vous voulez savoir comment se comportent les trois en jeu, il va falloir lire l'article de Techspot.

Nos confrères ont épaulé chaque puce possédant 8 coeurs et 16 threads avec une RX 6900 XT, carte dont on sait qu'elle est plus efficiente en rastérisation que les cartes Ampere, plus extravertie. Il y a 32 jeux au total, dont seulement 12 en graphiques, testés en 1920x1080, 2560x1440 et 3840x2160. Ce qu'il en ressort, c'est que plus on monte en définition, et plus les différences sont lissées, en UHD on a quasiment une égalité, quel que soit le jeu à une paire d'exceptions près. Par contre dès qu'on est en FHD ou QHD, il ya parfois des égalités, mais souvent une puce qui prend le dessus sur les autres, et ce n'est pas toujours celle à laquelle on pense ! Toutefois, c'est bien le 5800X qui mène la plupart du temps le bal. Les différences sont surtout visibles au cas par cas. On peut jouer tranquillement, le plus dur étant, quoiqu'il arrive, de trouver un GPU digne de ce nom à prix non hallucinant !