Un deuxième Ryzen 9000F en embuscade
————— 20 Août 2025 à 13h55 —— 174 vues
Pour le moment, la gamme de Ryzen Granite Ridge n’inclut officiellement que des Ryzen 9000X, Ryzen 9000X3D ainsi qu’un modèle sans suffixe esseulé, le Ryzen 5 9600. Des indiscrétions suggèrent qu’AMD prépare au moins deux nouvelles puces Zen 5, les Ryzen 7 9700F et Ryzen 5 9500F.
Les premières rumeurs remontent à la mi-juin. À l'époque, le leaker HXL relayait dans un X des traces de Ryzen 9000F dans du micro-code.
Rumor: Upcoming CPU is Ryzen 9xxxxF https://t.co/55zROYFMLL https://t.co/qnXIiIA8QM— HXL (@9550pro) June 13, 2025
Un premier processeur de cette espèce, le Ryzen 7 9700F, laissait son nom apparaître dans une liste de compatibilité sur le d’Asus fin juillet. Il vient d’être rejoint par le Ryzen 5 9500F, cette fois déniché dans Geekbench. Rien à dire à propos des scores obtenus (3 122 et 14 369 points) ; ils sont proches des moyennes du Ryzen 5 9600, tant en ST qu’en MT.
Naturellement, pour les Champollion de la nomenclature d’AMD que vous êtes, ces inscriptions ne sont pas d’obscurs hiéroglyphes ; nous sommes bêtement face à des Ryzen à respectivement 8 et 6 cœurs CPU, et surtout privés du petit iGPU à 2 unités de calcul RDNA 2 qui équipe leurs confrères.
La précédente génération, celle des Ryzen 7000, nom de code Raphael, comprend aussi deux puces ainsi castrées. Seulement ce sont deux Ryzen 5, à savoir les 7500F et 7400F. Apparemment, pour Granite Ridge, un Ryzen 7 subira cet infâme traitement en dépit de son rang.
Le tableau ci-dessous vous donnera un aperçu de ce à quoi ressemblerait la gamme avec ces deux entités. Pour l’instant, silence radio du côté d’AMD. Mais étant donné que les AGESA de juillet supportent de tels processeurs, ils peuvent débarquer à l’improviste à tout moment !
|Processeur
|Cœurs CPU
|Fréquence maximale
|L2 + L3 + 3D V-Cache
|TDP
|Ryzen 9 9950X3D
|16x Zen5
|5,7 GHz
|144 Mo
|170 W
|Ryzen 9 9950X
|16x Zen5
|5,7 GHz
|80 Mo
|170 W
|Ryzen 9 9900X3D
|12x Zen5
|5,5 GHz
|140 Mo
|120 W
|Ryzen 9 9900X
|12x Zen5
|5,6 GHz
|76 Mo
|120 W
|Ryzen 7 9800X3D
|8x Zen5
|5,2 GHz
|104 Mo
|120 W
|Ryzen 7 9700X
|8x Zen5
|5,5 GHz
|40 Mo
|65 W
|Ryzen 7 9700F*
|8x Zen5
|À déterminer
|40 Mo
|65 W
|Ryzen 5 9600X
|6x Zen5
|5,4 GHz
|38 Mo
|65 W
|Ryzen 5 9600
|6x Zen5
|5,2 GHz
|38 Mo
|65 W
|Ryzen 5 9500F*
|6x Zen5
|5,0 GHz
|38 Mo
|65 W