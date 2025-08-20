COMPTOIR
  
register

Composé par ————— —— 174 vues

Un deuxième Ryzen 9000F en embuscade

Pour le moment, la gamme de Ryzen Granite Ridge n’inclut officiellement que des Ryzen 9000X, Ryzen 9000X3D ainsi qu’un modèle sans suffixe esseulé, le Ryzen 5 9600. Des indiscrétions suggèrent qu’AMD prépare au moins deux nouvelles puces Zen 5, les Ryzen 7 9700F et Ryzen 5 9500F.

ryzen 5 9000

Ryzen 7 et Ryzen 5, mais pas encore de Ryzen 9

Les premières rumeurs remontent à la mi-juin. À l'époque, le leaker HXL relayait dans un X des traces de Ryzen 9000F dans du micro-code. 

Un premier processeur de cette espèce, le Ryzen 7 9700F, laissait son nom apparaître dans une liste de compatibilité sur le d’Asus fin juillet. Il vient d’être rejoint par le Ryzen 5 9500F, cette fois déniché dans Geekbench. Rien à dire à propos des scores obtenus (3 122 et 14 369 points) ; ils sont proches des moyennes du Ryzen 5 9600, tant en ST qu’en MT.

Naturellement, pour les Champollion de la nomenclature d’AMD que vous êtes, ces inscriptions ne sont pas d’obscurs hiéroglyphes ; nous sommes bêtement face à des Ryzen à respectivement 8 et 6 cœurs CPU, et surtout privés du petit iGPU à 2 unités de calcul RDNA 2 qui équipe leurs confrères.

La précédente génération, celle des Ryzen 7000, nom de code Raphael, comprend aussi deux puces ainsi castrées. Seulement ce sont deux Ryzen 5, à savoir les 7500F et 7400F. Apparemment, pour Granite Ridge, un Ryzen 7 subira cet infâme traitement en dépit de son rang.

Le tableau ci-dessous vous donnera un aperçu de ce à quoi ressemblerait la gamme avec ces deux entités. Pour l’instant, silence radio du côté d’AMD. Mais étant donné que les AGESA de juillet supportent de tels processeurs, ils peuvent débarquer à l’improviste à tout moment !

ProcesseurCœurs CPUFréquence maximaleL2 + L3 + 3D V-CacheTDP
Ryzen 9 9950X3D 16x Zen5 5,7 GHz 144 Mo 170 W
Ryzen 9 9950X 16x Zen5 5,7 GHz 80 Mo 170 W
Ryzen 9 9900X3D 12x Zen5 5,5 GHz 140 Mo 120 W
Ryzen 9 9900X 12x Zen5 5,6 GHz 76 Mo 120 W
Ryzen 7 9800X3D 8x Zen5 5,2 GHz 104 Mo 120 W
Ryzen 7 9700X 8x Zen5 5,5 GHz 40 Mo 65 W
Ryzen 7 9700F* 8x Zen5 À déterminer 40 Mo 65 W
Ryzen 5 9600X 6x Zen5 5,4 GHz 38 Mo 65 W
Ryzen 5 9600 6x Zen5 5,2 GHz 38 Mo 65 W
Ryzen 5 9500F* 6x Zen5 5,0 GHz 38 Mo 65 W
Un poil avant ?

Asus fête ses 30 ans de GPU avec une RTX 5090 ROG Matrix en édition limitée
Yapa de ragots
Les ragots sont actuellement
ouverts à tous, c'est open bar !