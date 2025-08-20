Un deuxième Ryzen 9000F en embuscade

Pour le moment, la gamme de Ryzen Granite Ridge n’inclut officiellement que des Ryzen 9000X, Ryzen 9000X3D ainsi qu’un modèle sans suffixe esseulé, le Ryzen 5 9600. Des indiscrétions suggèrent qu’AMD prépare au moins deux nouvelles puces Zen 5, les Ryzen 7 9700F et Ryzen 5 9500F.

Ryzen 7 et Ryzen 5, mais pas encore de Ryzen 9

Les premières rumeurs remontent à la mi-juin. À l'époque, le leaker HXL relayait dans un X des traces de Ryzen 9000F dans du micro-code.

Un premier processeur de cette espèce, le Ryzen 7 9700F, laissait son nom apparaître dans une liste de compatibilité sur le d’Asus fin juillet. Il vient d’être rejoint par le Ryzen 5 9500F, cette fois déniché dans Geekbench. Rien à dire à propos des scores obtenus (3 122 et 14 369 points) ; ils sont proches des moyennes du Ryzen 5 9600, tant en ST qu’en MT.

Naturellement, pour les Champollion de la nomenclature d’AMD que vous êtes, ces inscriptions ne sont pas d’obscurs hiéroglyphes ; nous sommes bêtement face à des Ryzen à respectivement 8 et 6 cœurs CPU, et surtout privés du petit iGPU à 2 unités de calcul RDNA 2 qui équipe leurs confrères.

La précédente génération, celle des Ryzen 7000, nom de code Raphael, comprend aussi deux puces ainsi castrées. Seulement ce sont deux Ryzen 5, à savoir les 7500F et 7400F. Apparemment, pour Granite Ridge, un Ryzen 7 subira cet infâme traitement en dépit de son rang.

Le tableau ci-dessous vous donnera un aperçu de ce à quoi ressemblerait la gamme avec ces deux entités. Pour l’instant, silence radio du côté d’AMD. Mais étant donné que les AGESA de juillet supportent de tels processeurs, ils peuvent débarquer à l’improviste à tout moment !