Test • Noctua NF-A12x25 G2

Plus haut, plus loin, plus cher

Après la révision du NH-D15 G2 et le lancement des A14x25 G2, c'est au tour des A12x25 de subir le traitement G2. Et fidèle à son habitude, Noctua évolue par légères touches : inutile de réinventer la roue quand on est le leader incontesté. Mais depuis le A12x25 introduit en 2018, l'avance de la chouette autrichienne s'amenuise et il fallait donc réagir. Et accessoirement alourdir encore un peu l'addition, qui était déjà passablement salée. Finalement, la vraie question n'est pas de savoir si le G2 sera meilleur que le G1, mais bien de montrer comment et dans quel usage.