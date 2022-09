NVIDIA tisse sa toile pour vendre plus de cartes Ampere

Dire que NVIDIA appuie pour liquider ses cartes Ampere est un euphémisme. N'y parvenant sûrement pas assez vite à son goût, le caméléon a dégainé une baisse de prix sur ses RTX 3090 Ti, 3090 et 3080 Ti, ce que tout le monde appelait de ses voeux il y a quelques mois/années, alors que nous avions vu une augmentation de tarif en plus qui a eu du mal à passer.

Et pour rectifier la tendance et écouler ses stocks, NVIDIA lance un bundle pour RTX 3090 Ti à 3080 incluant l'excellent Spider-Man Remastered pour lequel nous avions fait un Comptoiroscope que vous pouvez voir ci-dessous. Pour tout achat également d'un système, fixe ou portable, d'une de ces cartes, vous aurez droit au même jeu. C'est tard, mais Lovelace pourrait ne pas être donné, et le regain d'intérêt pour Ampere pourrait bénéficier aux clients. L'offre court du 7 septembre au 12 octobre.