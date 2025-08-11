Test â€¢ ASUS NUC 15 Pro+

Du noir au gris & du carrÃ© au rectangle

Comme promis, aprÃ¨s les ASUS NUC 14 Pro AI / AI+, place au test dâ€™un autre modÃ¨le, le NUC 15 Pro+. Au premier coup dâ€™Å“il, cette version dÃ©note : exit les boÃ®tiers noirs et arrondis aux allures modernes, place Ã un boÃ®tier gris tout rectangulaire et anguleux qui a l'air tout droit surgi du passÃ© â€” ou alors, c'est juste l'Apple style.

Ã€ lâ€™intÃ©rieur, se cache pourtant un composant bien actuel. Nous restons en prÃ©sence dâ€™un Core Ultra 200, mais issu de la lignÃ©e Arrow Lake. En lâ€™occurrence, pour notre systÃ¨me, un Core Ultra 9 285H. AprÃ¨s nos NUC 14 Pro armÃ©s de Lunar Lake, retour sur terre donc, avec un processeur qui bÃ©nÃ©ficie toujours de la lithographique TSMC N3B, mais qui est Ã la fois plus fort et plus puissant.

En effet, tandis que le Core Ultra 9 288V qui anime nos deux prÃ©cÃ©dents NUC a un PBP de 30 W, une puissance minimale assurÃ©e de 17 W et une puissance Tubro max de seulement 37 W, lâ€™Arrow Lake Ã©volue Ã un tout autre niveau : PBP de 45 W, et puissance Turbo max de 115 W ! De plus, la quantitÃ© de cÅ“urs CPU double : nous passons de 8 en 4 + 4, Ã 16, en 6 + 8 + 2 (P-Cores / E-Cores / LPE-Cores).

Pour lâ€™iGPU, ce nâ€™est plus lâ€™Arc 140V, mais lâ€™Arc 140T. Celui-ci implique toujours 8 Xe-cores, mais une meilleure frÃ©quence maxi, en thÃ©orie : jusquâ€™Ã 2,35 GHz, contre 2,05 GHz pour le Lunar Lake. En outre, le TOPS de pointe GPU (Int8) passe de 67 Ã 77.

Pas de quoi compenser la perte de la Neural Processing Unit 4 en revanche, Ã laquelle se substitue une NPU 3 moins performante. Alors que celle, plus moderne, des Lunar Lake, dÃ©livre 48 TOPS (toujours Int8), celle de lâ€™Arrow Lake plafonne Ã 13 TOPS. En consÃ©quence, le systÃ¨me ne peut prÃ©tendre au badge Copilot+. Dâ€™oÃ¹ lâ€™absence de la mention AI dans le nom de ce NUC 15.

Pour le reste, nous restons logÃ©s Ã la mÃªme enseigne : 32 Go de RAM (LPPDR5-6400) et un SSD NVMe de 1 To.