Test • Samsung 9100 Pro (Presto + TLC 236L)

Samsung de retour, et il est moyen pas content

Presque 2 années, c'est le temps qu'il aura fallu à Samsung pour sortir son alternative PCIe 5.0 aux modèles trustés jusqu'alors par Phison et son E26, entre autres représenté par le fer-de-lance T700 puis surtout T705 corrigeant en partie les défauts du premier, par ailleurs présent dans nos benchs. Rejoint depuis par d'autres références tout aussi rutilantes comme le Firecuda 540 de chez Seagate, puis plus récemment c'est le SM2508 qui s'est invité à la fête avec des modèles éponymes comme le 4600 de chez Micron. Le grand absent de cette génération PCIe 5.0 était évidemment Samsung, leader du segment — et de loin —, notoirement occupé sur les solutions pros dont l'amie IA booste la demande. Mais ça... c'était avant.