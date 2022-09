C'est une des premières fois où on voit une marque se retrouver avec un stock si colossal qu'elle communique beaucoup dessus. Baisses de prix ciblées, bundle, les verts font ce qu'ils peuvent pour liquider son stock, il ne serait pas impossible que la bande à Jensen ait produit plus que de raison, électrisée par la bulle minage qui a permis de grosses rentrées d'argent. Même si les chiffres sont moins bons, ils sont plus que positifs quand même, le bilan de NVIDIA porte déjà les stigmates de l'arrêt violent du minage dans le monde. Mais que faire de tous ces GPU ?

Un autre levier pourrait être actionné, sans que vous ne vous en rendiez compte. Il se murmure que pas mal de références "moyennes et basses" RTX 30 profitent de GPU déclassés, mais qui pourraient être fonctionnels complètement, parce qu'un GPU même bradé rapporte toujours plus de sous qu'un GPU qui prend la poussière. C'est ainsi que l'on pourrait voir sous peu des RTX particulières.

La première serait la RTX 3060 avec 8 Go de GDDR6. Pour y parvenir, un GA106 castré avec un bus 128-bit pourrait faire son apparition, sans que l'on connaisse le nombre de cuda cores. La RTX 3060 Ti passerait aussi sur GA104, de la GDDR6X. La RTX 3070 Ti adopterait un GA102 en sus du classique GA104. À part la première carte, les deux autres auraient des specs identiques aux références déjà lancées, la RTX 3060 8 Go serait forcément inédite, en espérant qu'elle reste à bonne distance de la RTX 3050, à supposer qu'elle existe bien entendu. Après en avoir tellement manqué, il y en a trop à présent, le monde à l'envers !

Une nouvelle RTX 3060 à 8 Go de VRAM ?