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Hard du hard • HDMI, DisplayPort, USB‑C, DVI, VGA... & les définitions

Analogie du numérique par St VESA

mise à jour octobre 2026

L’évolution des cartes graphiques déchaîne (généralement) les passions : nouvelles architectures, nouvelles mémoires, étages d’alimentation toujours plus burnés et dissipateurs que chaque constructeur vend comme le plus efficace du marché. Une chose évolue pourtant en parallèle, sans faire autant de bruit : les connecteurs, à l’arrière de nos chères petites cartes comme sur nos écrans. Du VGA au HDMI 2.2, en passant par le DVI, le DisplayPort 2.1, l’USB4 et le Thunderbolt 5, nous allons les passer en revue pour comprendre pourquoi il a fallu en changer, et ce que chacun permet vraiment d’afficher aujourd’hui.

Vous vous demandez simplement si le DisplayPort est meilleur que le HDMI ? Réponse courte : sur PC, oui ; au salon, non. La version longue, avec les débits, les fonctions et les cas d’usage, vous attend en dernière page.

connectique video et définitions

Et histoire que les plus pressés aient une vue d’ensemble, voici un petit tableau récapitulatif : pour les modes d’affichage les plus courants, il indique si chaque connectique passe le signal en natif 10 bits (HDR), en natif 8 bits seulement, uniquement avec la compression DSC, ou pas du tout. Le détail des calculs vous attend, lui aussi, en dernière page.

 

 

ModeBesoin
8 / 10 bits
(Gbit/s)		HDMI 1.4HDMI 2.0HDMI 2.1HDMI 2.2DP 1.2DP 1.4DP 2.1
UHBR13.5		DP 2.1
UHBR20
1920x1080 @144 Hz 7,7 / 9,7 8 bits
1920x1080 @240 Hz 12,9 / 16,1 8 bits
1920x1080 @360 Hz 19,7 / 24,7
1920x1080 @540 Hz 30,5 / 38,1 DSC
2560x1440 @144 Hz 13,6 / 17,0 8 bits
2560x1440 @240 Hz 22,7 / 28,4 8 bits
2560x1440 @360 Hz 34,7 / 43,4 8 bits DSC
2560x1440 @500 Hz 49,3 / 61,7 DSC DSC 8 bits
3440x1440 @175 Hz 22,0 / 27,6 8 bits
3440x1440 @240 Hz 30,3 / 37,9 DSC
5120x1440 @240 Hz 44,7 / 55,9 DSC DSC 8 bits
3840x2160 @60 Hz 12,6 / 15,8 8 bits
3840x2160 @120 Hz 25,2 / 31,6 8 bits
3840x2160 @144 Hz 30,3 / 37,9 DSC
3840x2160 @240 Hz 50,6 / 63,2 DSC DSC 8 bits
5120x2880 @60 Hz 22,3 / 27,9 8 bits
5120x2880 @165 Hz 61,4 / 76,7 DSC DSC DSC
7680x4320 @60 Hz 50,0 / 62,5 DSC DSC 8 bits
7680x4320 @120 Hz 99,9 / 124,9 DSC DSC DSC DSC

✔ : natif en 10 bits · 8 bits : natif en 8 bits seulement · DSC : uniquement avec compression (≈ 3:1) · ✘ : hors de portée.
RGB 4:4:4, blanking réduit ; les timings TV (CTA-861) consomment davantage.

 

Brut, utile : la question de l'encodage

Le débit annoncé d'une norme est un débit brut : une partie des bits ne transporte pas d'image mais sert à fiabiliser le signal (équilibrage électrique, synchronisation, correction d'erreurs). Le TMDS du DVI et du HDMI jusqu'à la 2.0, comme le DisplayPort jusqu'à la 1.4, encodent chaque octet sur 10 bits (8b/10b) : 20 % du débit part en fumée. Le HDMI 2.1 et son FRL passent au 16b/18b (≈ 11 % de perte), le DisplayPort 2.x au 128b/132b (≈ 3 %). D'où les écarts entre débit brut et utile dans nos tableaux : c'est bien ce dernier qu'il faut comparer aux besoins d'un écran.
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Cabine • Lian LI UNI FAN P28

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