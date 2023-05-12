|
Hard du hard • HDMI, DisplayPort, USB‑C, DVI, VGA... & les définitions
————— 12 Mai 2023
L’évolution des cartes graphiques déchaîne (généralement) les passions : nouvelles architectures, nouvelles mémoires, étages d’alimentation toujours plus burnés et dissipateurs que chaque constructeur vend comme le plus efficace du marché. Une chose évolue pourtant en parallèle, sans faire autant de bruit : les connecteurs, à l’arrière de nos chères petites cartes comme sur nos écrans. Du VGA au HDMI 2.2, en passant par le DVI, le DisplayPort 2.1, l’USB4 et le Thunderbolt 5, nous allons les passer en revue pour comprendre pourquoi il a fallu en changer, et ce que chacun permet vraiment d’afficher aujourd’hui.
Vous vous demandez simplement si le DisplayPort est meilleur que le HDMI ? Réponse courte : sur PC, oui ; au salon, non. La version longue, avec les débits, les fonctions et les cas d’usage, vous attend en dernière page.
Et histoire que les plus pressés aient une vue d’ensemble, voici un petit tableau récapitulatif : pour les modes d’affichage les plus courants, il indique si chaque connectique passe le signal en natif 10 bits (HDR), en natif 8 bits seulement, uniquement avec la compression DSC, ou pas du tout. Le détail des calculs vous attend, lui aussi, en dernière page.
|Mode
|Besoin
8 / 10 bits
(Gbit/s)
|HDMI 1.4
|HDMI 2.0
|HDMI 2.1
|HDMI 2.2
|DP 1.2
|DP 1.4
|DP 2.1
UHBR13.5
|DP 2.1
UHBR20
|1920x1080 @144 Hz
|7,7 / 9,7
|8 bits
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|1920x1080 @240 Hz
|12,9 / 16,1
|✘
|8 bits
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|1920x1080 @360 Hz
|19,7 / 24,7
|✘
|✘
|✔
|✔
|✘
|✔
|✔
|✔
|1920x1080 @540 Hz
|30,5 / 38,1
|✘
|✘
|✔
|✔
|✘
|DSC
|✔
|✔
|2560x1440 @144 Hz
|13,6 / 17,0
|✘
|8 bits
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|2560x1440 @240 Hz
|22,7 / 28,4
|✘
|✘
|✔
|✔
|✘
|8 bits
|✔
|✔
|2560x1440 @360 Hz
|34,7 / 43,4
|✘
|✘
|8 bits
|✔
|✘
|DSC
|✔
|✔
|2560x1440 @500 Hz
|49,3 / 61,7
|✘
|✘
|DSC
|✔
|✘
|DSC
|8 bits
|✔
|3440x1440 @175 Hz
|22,0 / 27,6
|✘
|✘
|✔
|✔
|✘
|8 bits
|✔
|✔
|3440x1440 @240 Hz
|30,3 / 37,9
|✘
|✘
|✔
|✔
|✘
|DSC
|✔
|✔
|5120x1440 @240 Hz
|44,7 / 55,9
|✘
|✘
|DSC
|✔
|✘
|DSC
|8 bits
|✔
|3840x2160 @60 Hz
|12,6 / 15,8
|✘
|8 bits
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|3840x2160 @120 Hz
|25,2 / 31,6
|✘
|✘
|✔
|✔
|✘
|8 bits
|✔
|✔
|3840x2160 @144 Hz
|30,3 / 37,9
|✘
|✘
|✔
|✔
|✘
|DSC
|✔
|✔
|3840x2160 @240 Hz
|50,6 / 63,2
|✘
|✘
|DSC
|✔
|✘
|DSC
|8 bits
|✔
|5120x2880 @60 Hz
|22,3 / 27,9
|✘
|✘
|✔
|✔
|✘
|8 bits
|✔
|✔
|5120x2880 @165 Hz
|61,4 / 76,7
|✘
|✘
|DSC
|✔
|✘
|DSC
|DSC
|✔
|7680x4320 @60 Hz
|50,0 / 62,5
|✘
|✘
|DSC
|✔
|✘
|DSC
|8 bits
|✔
|7680x4320 @120 Hz
|99,9 / 124,9
|✘
|✘
|DSC
|DSC
|✘
|✘
|DSC
|DSC
✔ : natif en 10 bits · 8 bits : natif en 8 bits seulement · DSC : uniquement avec compression (≈ 3:1) · ✘ : hors de portée.
RGB 4:4:4, blanking réduit ; les timings TV (CTA-861) consomment davantage.
Le débit annoncé d'une norme est un débit brut : une partie des bits ne transporte pas d'image mais sert à fiabiliser le signal (équilibrage électrique, synchronisation, correction d'erreurs). Le TMDS du DVI et du HDMI jusqu'à la 2.0, comme le DisplayPort jusqu'à la 1.4, encodent chaque octet sur 10 bits (8b/10b) : 20 % du débit part en fumée. Le HDMI 2.1 et son FRL passent au 16b/18b (≈ 11 % de perte), le DisplayPort 2.x au 128b/132b (≈ 3 %). D'où les écarts entre débit brut et utile dans nos tableaux : c'est bien ce dernier qu'il faut comparer aux besoins d'un écran.
|
|Un poil avant ?
Cabine • Lian LI UNI FAN P28
|Un peu plus tard ...
Test • Intel Nuc 13 Extreme Raptor Canyon
|1 • Préambule
|2 • Pépé VGA
|3 • St DVI
|4 • HDMI apostat
|5 • Père DisplayPort
|6 • Frère Thunderbolt
|7 • Vers quel saint se tourner ?