Hard du hard • HDMI, DisplayPort, USB‑C, DVI, VGA... & les définitions

Analogie du numérique par St VESA

mise à jour octobre 2026

L’évolution des cartes graphiques déchaîne (généralement) les passions : nouvelles architectures, nouvelles mémoires, étages d’alimentation toujours plus burnés et dissipateurs que chaque constructeur vend comme le plus efficace du marché. Une chose évolue pourtant en parallèle, sans faire autant de bruit : les connecteurs, à l’arrière de nos chères petites cartes comme sur nos écrans. Du VGA au HDMI 2.2, en passant par le DVI, le DisplayPort 2.1, l’USB4 et le Thunderbolt 5, nous allons les passer en revue pour comprendre pourquoi il a fallu en changer, et ce que chacun permet vraiment d’afficher aujourd’hui.

Vous vous demandez simplement si le DisplayPort est meilleur que le HDMI ? Réponse courte : sur PC, oui ; au salon, non. La version longue, avec les débits, les fonctions et les cas d’usage, vous attend en dernière page.

Et histoire que les plus pressés aient une vue d’ensemble, voici un petit tableau récapitulatif : pour les modes d’affichage les plus courants, il indique si chaque connectique passe le signal en natif 10 bits (HDR), en natif 8 bits seulement, uniquement avec la compression DSC, ou pas du tout. Le détail des calculs vous attend, lui aussi, en dernière page.

Mode Besoin

8 / 10 bits

(Gbit/s) HDMI 1.4 HDMI 2.0 HDMI 2.1 HDMI 2.2 DP 1.2 DP 1.4 DP 2.1

UHBR13.5 DP 2.1

UHBR20 1920x1080 @144 Hz 7,7 / 9,7 8 bits ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1920x1080 @240 Hz 12,9 / 16,1 ✘ 8 bits ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1920x1080 @360 Hz 19,7 / 24,7 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ 1920x1080 @540 Hz 30,5 / 38,1 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ DSC ✔ ✔ 2560x1440 @144 Hz 13,6 / 17,0 ✘ 8 bits ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 2560x1440 @240 Hz 22,7 / 28,4 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ 8 bits ✔ ✔ 2560x1440 @360 Hz 34,7 / 43,4 ✘ ✘ 8 bits ✔ ✘ DSC ✔ ✔ 2560x1440 @500 Hz 49,3 / 61,7 ✘ ✘ DSC ✔ ✘ DSC 8 bits ✔ 3440x1440 @175 Hz 22,0 / 27,6 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ 8 bits ✔ ✔ 3440x1440 @240 Hz 30,3 / 37,9 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ DSC ✔ ✔ 5120x1440 @240 Hz 44,7 / 55,9 ✘ ✘ DSC ✔ ✘ DSC 8 bits ✔ 3840x2160 @60 Hz 12,6 / 15,8 ✘ 8 bits ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 3840x2160 @120 Hz 25,2 / 31,6 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ 8 bits ✔ ✔ 3840x2160 @144 Hz 30,3 / 37,9 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ DSC ✔ ✔ 3840x2160 @240 Hz 50,6 / 63,2 ✘ ✘ DSC ✔ ✘ DSC 8 bits ✔ 5120x2880 @60 Hz 22,3 / 27,9 ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ 8 bits ✔ ✔ 5120x2880 @165 Hz 61,4 / 76,7 ✘ ✘ DSC ✔ ✘ DSC DSC ✔ 7680x4320 @60 Hz 50,0 / 62,5 ✘ ✘ DSC ✔ ✘ DSC 8 bits ✔ 7680x4320 @120 Hz 99,9 / 124,9 ✘ ✘ DSC DSC ✘ ✘ DSC DSC

✔ : natif en 10 bits · 8 bits : natif en 8 bits seulement · DSC : uniquement avec compression (≈ 3:1) · ✘ : hors de portée.

RGB 4:4:4, blanking réduit ; les timings TV (CTA-861) consomment davantage.

