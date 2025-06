Test â€¢ ASUS NUC 14 Pro AI / AI+

NUC 14 : Pro, AI, Lunar Lake, mais pas lunaires

En 2023, nous avions jaugé du NUC 13 Pro Desk Edition, dernier modèle commercialisé par Intel — et peut être le plus beau dans sa robe immaculée. Deux ans plus tard, nous remettons le couvert, cette fois avec le NUC 14 Pro AI+ et le NUC 14 Pro AI tout court — avant, très prochainement, le NUC 15 Pro Plus, qui aura droit à son propre test. Ces deux systèmes ont déjà quelques mois, puisqu'ils ont été lancés fin 2024. Mais pas d'inquiétude, ils restent largement dans le coup en cette fin juin 2025.

Au-delà du changement cosmétique — le châssis revient au noir —, les NUC 14 sont surtout entrés dans l’ère de l’IA en troquant les Core Raptor Lake contre de nouveaux Core Ultra. Nos deux modèles de test embarquent ainsi une puce Lunar Lake, et pas n’importe laquelle : un Core Ultra 9 288V, vaisseau amiral de la gamme. À noter que la mention « AI » n’est pas qu’un habillage marketing : le NUC 14 Pro « standard », lui aussi équipé d’un Core Ultra, se contente d’un modèle de génération précédente, Meteor Lake (Core Ultra 100).