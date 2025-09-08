AMD se confie : IA, GPU et stratÃ©gie produits

Ce week-end, le site ComputerBase a mis en ligne un article qui relatait des Ã©changes avec Jack Huynh, vice-prÃ©sident senior en charge du groupe Computing and Graphics, au cours dâ€™une table ronde avec la presse dans le cadre de lâ€™IFA 2025. Pour une raison non prÃ©cisÃ©e par la source, ce papier a Ã©tÃ© retirÃ© du site depuis â€” mais reste consultable via la Wayback Machine. Les discussions couvrent des sujets divers, et offrent ainsi quelques Ã©clairages sur certains aspects.

Â© ComputerBase

Pas de produits, mais du bruit

En prÃ©ambule, vous lâ€™aurez constatÃ©, AMD nâ€™a officialisÃ© aucun produit lors du salon. Lâ€™entreprise a justifiÃ© ce choix par la volontÃ© de rÃ©server les annonces Ã des Ã©vÃ©nements dÃ©diÃ©s. Une approche qui rappelle celle du CES 2025, oÃ¹ les Radeon RDNA 4 sâ€™Ã©taient fait remarquer par leur absence. AMD avait alors avancÃ© le mÃªme argument : ce type de manifestation ne fait pas honneur aux produits, lesquels mÃ©ritent leur propre scÃ¨ne. En septembre comme en janvier, la sociÃ©tÃ© reporte donc dâ€™Ã©ventuelles annonces aux semaines Ã venir.

Toute la premiÃ¨re partie de lâ€™article de ComputerBase se focalise sur lâ€™intelligence artificielle. La forme est assez longue, mais le fond peut se rÃ©sumer en quelques lignes. Grosso modo, les tÃªtes pensantes dâ€™AMD estiment que lâ€™IA est encore sous-estimÃ©e de nos jours, et que les Â« trois Ã cinq prochaines annÃ©es seront trÃ¨s riches en dÃ©veloppements Â» ; lâ€™IA est prÃ©sentÃ©e comme un Â« outil capable de faire progresser lâ€™humanitÃ©, Ã lâ€™instar de ce quâ€™a fait Internet il y a quelques dÃ©cennies Â». Libre Ã vous de considÃ©rer quâ€™Internet a effectivement fait progresser lâ€™humanitÃ©. En revanche, n'oublions pas que toutes ces entreprises qui vantent la rÃ©volution IA sont juges et parties, et qu'elles comptent profiter de cet engouement.

Pour en revenir Ã des considÃ©rations plus terre Ã terre, Jack Huynh a prÃ©cisÃ© que mÃªme dans lâ€™Ã¨re de lâ€™IA qui se profile, un Â« bon PC Â» resterait un compagnon idÃ©al. Selon lui, il faudra simplement composer avec lâ€™intÃ©gration de NPU (Neural Processing Unit) de plus en plus performantes au sein des processeurs des ordinateurs â€” sans supplanter CPU et GPU. De fait, il suffit de regarder les puces de smartphones pour constater que ce trio est la norme depuis plusieurs gÃ©nÃ©rations ; quâ€™Ã chaque nouvelle, les fabricants vantent des gains dans les trois domaines. Pour les NPU, lâ€™article souligne ainsi quâ€™elles ne prendront Â« jamais entiÃ¨rement en charge les tÃ¢ches des deux autres Â». Ajoute que sous cette forme, elles se focaliseront davantage sur lâ€™efficience (performances par watt) que sur la performance brute.

Pour rebondir sur ce propos, AMD affiche une certaine assurance face aux puces ARM. Selon lâ€™entreprise, lâ€™idÃ©e selon laquelle le x86 ne peut pas Ãªtre efficace est un mythe. En tÃ©moignerait lâ€™autonomie largement accrue des derniÃ¨res gÃ©nÃ©rations de Ryzen et de Core pour ordinateurs portables (Strix Point et Lunar Lake).

Dans un autre registre, le reprÃ©sentant dâ€™AMD a aussi commentÃ© â€” ou plutÃ´t refusÃ© de commenter â€” le rÃ©cent rapport du Jon Peddie Research. Vous savez, celui qui nâ€™accorde que 6 % de parts de marchÃ© aux Radeon, contre 94 % aux GeForce. La sociÃ©tÃ© a renvoyÃ© aux analyses de Mercury Research, quâ€™elle considÃ¨re comme plus fiables (ou pour le dire autrement, AMD Ã©met de sÃ©rieux doutes sur les donnÃ©es du JPR).

Malheureusement, les chiffres de Mercury Research sont encore plus jalousement monÃ©tisÃ©s que ceux du JPR. Nous nâ€™avons pas trouvÃ© de publications rÃ©centes concernant les GPU. En revanche, beaucoup de mÃ©dias ont traitÃ© le rapport du T2 2025 sur les CPU. Et en se limitant Ã une donnÃ©e facilement comparable entre ces deux sources, Ã savoir les PDM AMD / Intel au sein des serveurs, les chiffres concordent (27 %). Sinon, de maniÃ¨re purement empirique, les meilleures ventes de cartes graphiques Amazon France placent huit GeForce et deux Radeon dans le Top 10 ; la premiÃ¨re Radeon, une XFX RX 9060 XT OC, arrive en septiÃ¨me position. Câ€™est Â« pire Â» si lâ€™on prend le Top 10 US, puisquâ€™il nâ€™y a alors quâ€™une seule Radeon : la mÃªme carte (signÃ©e Gigabyte), mais Ã la 4e place. Enfin, notre coup dâ€™Å“il Ã la derniÃ¨re enquÃªte Steam montre lâ€™hÃ©gÃ©monie des GeForce chez les joueurs.

Bref, ce nâ€™est peut-Ãªtre pas 6 % de Radeon, mais assurÃ©ment pas 60. Et aprÃ¨s tout, si AMD est si fiÃ¨re des parts octroyÃ©es par Mercury Research, rien ne lâ€™empÃªche de communiquer dessus. Par ailleurs, lâ€™entreprise nâ€™a pas souhaitÃ© donner suite Ã la suggestion de certains journalistes qui proposaient de sÃ©parer complÃ¨tement les Radeon de la branche gaming dans les rapports financiers, afin que leur participation soit clairement visible.

Sinon, FSR Redstone, une composante du FSR 4, est bien dans les dÃ©lais : il sortira comme prÃ©vu au cours de ce semestre, et fera lâ€™objet dâ€™une prÃ©sentation sÃ©parÃ©e.

Passons encore du coq Ã lâ€™Ã¢ne avec le cloud gaming. Tandis que NVIDIA va faire passer lâ€™abonnement Ultime du GeForce Now Ã lâ€™architecture Blackwell, AMD a rejetÃ© toute idÃ©e dâ€™un Â« Radeon Now Â». Rien dâ€™Ã©tonnant Ã cela : NVIDIA a plusieurs longueurs dâ€™avance sur ce marchÃ© ; marchÃ© sur lequel Google sâ€™est cassÃ© les dents avec Stadia, et oÃ¹ Microsoft subsite tant bien que mal avec son Xbox Cloud. Accessoirement, les Super Pods GeForce Now exploitent des Ryzen Threadripper. En outre, lâ€™un des attraits du GeForce Now est de pouvoir profiter de certains jeux tout bien ray tracÃ©s ; RDNA nâ€™excelle pas vraiment dans ce domaine. Enfin, AMD a sÃ»rement dÃ©jÃ fort Ã faire avec ses APU pour les consoles : les fixes (PlayStation 5 et Xbox Series), mais aussi les portables, avec le Steam Deck et consorts.

Terminons avec la dÃ©fense dâ€™AMD, invectivÃ©e par certains confrÃ¨res sur lâ€™hÃ©tÃ©rogÃ©nÃ©itÃ© de sa gamme et son manque de clartÃ©. Lâ€™exemple le plus emblÃ©matique est bien sÃ»r celui des Ryzen Z2. Cette sÃ©rie mÃ©lange plusieurs architectures de CPU et de GPU, Ã savoir Zen 2, Zen 3, Zen 4, Zen 5 et RDNA 2, 3 et 3.5. AMD a reconnu que ce chevauchement pouvait prÃªter Ã confusion. Mais la sociÃ©tÃ© estime que ses dÃ©tracteurs prennent le problÃ¨me du mauvais cÃ´tÃ©. Son porte-voix a expliquÃ© que Â« le nom du produit vendait une expÃ©rience actuelle Â» ; puis il a dÃ©tournÃ© lâ€™attention sur Intel, en pointant du doigt ses nomenclatures trompeuses. Bref, Zen 2 en 2025, pas sÃ»r que ce soit tout Ã fait actuel. Pour le reste, Â« Câ€™est pas moi qui ai commencÃ© ! Â» reste apparemment un invariant malgrÃ© les fameux progrÃ¨s de lâ€™humanitÃ©.