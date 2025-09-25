Test â€¢ Synology DP320

ComposÃ© par
Pascal M.
â€”â€”â€”â€”â€” 25 Septembre 2025
La sauvegarde Â« avec un grand A Â»
Un NAS, c'est de base pas mal prÃ©vu pour les opÃ©rations de sauvegarde via un stockage rÃ©seau centralisÃ© et sÃ©curisÃ©. Mais comme ce sont des machines Ã part entiÃ¨re, ils sont capables de bien d'autres choses trÃ¨s pratiques dans des usages domestiques et professionnels, quitte Ã en oublier quelque peu leur fonction premiÃ¨re. La gamme DP â€” pour Data Protection â€” de Synology semble nÃ©e de ce constat et s'adresse d'abord aux infrastructures nÃ©cessitant qu'une tÃ¢che spÃ©cialisÃ©e soit opÃ©rÃ©e par un dispositif spÃ©cialisÃ© Ã ladite tÃ¢che. C'est un peu Ã l'image du BeeStation Ã usage domestique, mais qui s'adresse ici aux utilisateurs (nettement) plus avancÃ©s et autres superviseurs, toujours dans une mÃªme dÃ©marche de simplification via une couche logicielle user friendly.