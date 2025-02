AMD dévoile les RX 9070 et 9070 XT : le haut de gamme RDNA 4 enthousiasme par sa tarification

Ça y’est, après le rendez-vous manqué du CES 2025, AMD a enfin officialisé ses premières solutions RDNA 4, à savoir les Radeon RX 9070 XT et RX 9070. Vous pourrez en obtenir une dans moins d’une semaine : la mise en vente débutera le 6 mars prochain.

IA et RT, les lettres d'or de RDNA 4

Lisa Su avait esquissé les contours de la nouvelle architecture il y a plusieurs mois, en invoquant les dieux RT et IA. AMD a effectivement mis l’accent sur les performances en ray tracing et en inférence. La société énumère quatre caractéristiques clefs pour sa nouvelle architecture RDNA 4 : des accélérateurs Ray Tracing de 3e génération, des accélérateurs AI de 2e génération, un moteur multimédia amélioré et des fonctions Future-Ready.

Par rapport à RDNA 3, l'unité de calcul RDNA 4 subit plusieurs transformations. Elle exploite un sous-système de mémoire amélioré, des unités scalaires boostées, profite d'une allocation dynamique des registres, et gagne en efficacité pour augmenter ses fréquences.

En chiffres, AMD revendique, pour les accélérateurs RT de 3ème génération, un débit doublé par unité de calcul par rapport à la précédente génération.

Les accélérateurs IA sont vendus comme 2x plus performants en FP16, 4x plus en INT8 (le double avec dispersion structurelle). Ils gagnent une prise en charge des formats FP8.

Un aperçu plus global :

RX 9070 XT et RX 9070 : disponibles à partir du 6 mars

Les deux premières solutions RDNA 4 sont donc les RX 9070 XT et RX 9070. Leurs principales caractéristiques sont exposées dans le tableau ci-dessous. Pour le GPU Navi 48 qui équipe ses Radeon RX 9700, AMD abandonne sa conception MCM pour revenir à du monolithique. Les puces sont gravées par TSMC en N4P (c’est du N5 pour RDNA 3). Navi 48 comprend 53,9 milliards de transistors sur une matrice de 356,5 mm².

Modèle AMD Radeon RX 9070 XT AMD Radeon RX 9070 Unités de calcul (CU) 64 56 Fréquence jeu 2,4 GHz 2,07 GHz Fréquence Boost Jusqu’à 2,97 GHz Jusqu’à 2,52 GHz GDDR6 16 Go 16 Go Vitesse / Bus / Bande passante mémoire 20 Gbit/s - 256 bits - 640 Go/s 20 Gbit/s - 256 bits - 640 Go/s Infinity Cache 64 Mo 64 Mo TBP 304 W 220 W Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 Prix conseillé (USD) 599 dollars 549 dollars

Pour la Radeon RX 9070 XT, AMD promet une augmentation moyenne de 42 % des IPS par rapport à la Radeon RX 7900 GRE en UHD / Ultra. Pour la RX 9070 non-XT, l’écart est de 21 % face à la même carte. Rappelons toutefois que la RX 7900 XT reste meilleure que la GRE (elle possède plus de cœurs, est plus véloce, a plus de VRAM et une bande passante mémoire plus élevée). En outre, les marges sont un peu moins importantes en 1440p (respectivement de 38 et 20 %). Enfin, comme AMD l'a avalisé, les cartes RDNA 4 distancent particulièrement la RDNA 3 lorsque le ray tracing est activé.

La bonne surprise du jour provient surtout des tarifs. Ils sont effectivement bien inférieurs aux 899 dollars et 749 dollars suggérés par certaines sources — montants rapidement démentis par AMD. Finalement, la Radeon RX 9070 XT sera proposée à partir de 599 dollars, tandis que la RX 9070 sera vendue à partir de 549 dollars. Par contre, aucun modèle MBA n’est prévu. Présentes sur l'image d'illustration du CES 2025, ces deux cartes ont logiquement disparu de la nouvelle.