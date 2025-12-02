NVIDIA domine, Linux progresse, Windows 10 sâ€™efface : novembre sur Steam

Comme Ã chaque dÃ©but de mois, Steam a livrÃ© les rÃ©sultats de son enquÃªte sur le matÃ©riel pour le prÃ©cÃ©dent. Celui de novembre 2025 mÃ©rite sÃ»rement lâ€™attention, puisque câ€™est celui qui prÃ©cÃ¨de la fin officielle du support de Windows 10. Bon, celui de dÃ©cembre pourra aussi lâ€™Ãªtre en Ã©tant lâ€™ultime de lâ€™annÃ©e et celui qui vient aprÃ¨s la pÃ©riode du Black Friday ; idem pour celui de janvier qui Ã©trennera 2026 et reflÃ©tera Ã©ventuellement quels cadeaux ont circulÃ© sous le sapin, etc. Bref, il y aura toujours un motif Ã invoquer.

Illustration du jeu Dispatch

La RTX 5070 cartonne

Dans le cas prÃ©sent, notre dernier coup dâ€™Å“il Ã lâ€™enquÃªte date de septembre, donc Ã celle dâ€™aoÃ»t. Vous vous en doutez : en trois mois, il nâ€™y a pas eu de bouleversements majeurs. Mais la confirmation de certaines tendances de fond et tout de mÃªme un Ã©vÃ¨nement marquant.

Traitons-le dâ€™emblÃ©e : aprÃ¨s avoir franchi la barre des 3 % dans lâ€™enquÃªte prÃ©cÃ©dente, Linux progresse de 0,15 point et Ã©tablit un nouveau record Ã 3,20 %. Intuitivement, nous nous attendrions Ã ce que cette progression soit corrÃ©lÃ©e Ã celle de SteamOS. Que nenni ! Cette version recule de 0,76 point, quand Bazzite, parfois qualifiÃ© de clone de SteamOS, progresse de plus d'un point. Debian, CachyOS et Mint se fortifient Ã©galement. Pas de mÃ©prise toutefois, SteamOS reste le Linux le plus populaire sur Steam. Ses rangs comptent plus dâ€™une machine de cette espÃ¨ce sur quatre (26,42 %). Nous verrons peut-Ãªtre une incidence de la Steam Machine d'ici quelques mois, lorsqu'elle sera commercialisÃ©e.

Pour rester dans les systÃ¨mes dâ€™exploitation, Windows reste omniprÃ©sent : il rÃ©git 94,79 % des ordinateurs sondÃ©s. Windows 11 progresse de 2,02 points en un mois, pour monter Ã 65,59 %, quand Windows 10 recule de 2,08 point pour tomber Ã 29,06 %.

Pour la rÃ©partition dGPU / iGPU, le trio conserve lâ€™ordre Ã©tabli avec NVIDIA largement devant (73,83 %), puis AMD (18,05 %), puis Intel (7,74 %). Les cartes graphiques en plus forte progression sont, roulement de tamboursâ€¦ les GeForce RTX 5070, RTX 5060, RTX 5060 Ti et RTX 5070 Ti. Encouragements tout de mÃªme pour les Radeon RX 7800 XT et Radeon RX 7600 XT. Ã€ vous de considÃ©rer si le fait dâ€™avoir ses cartes dâ€™ancienne gÃ©nÃ©ration qui se vendent mieux que les nouvelles est un bon signe, ou non. Sur le podium des dGPU les plus populaires, trÃ´ne toujours la GeForce RTX 4060 laptop, avec la RTX 3060 Ã sa droite (notre gauche) et la RTX 4060 Ã sa gauche (notre droite). Sinon, le soubresaut des GPU Arc observÃ© par le JPR est invisible sur la plateforme de Valve.

Classement par Ã©volution en %

Dernier point Ã souligner : les Ryzen ont repris leur travail de sape sur les Core. De 41 â€“ 51 en aoÃ»t, nous sommes Ã 43,5 â€“ 56,5 dÃ©sormais. Et la pente verte, celle des Core, est indubitablement en faux plat descendant permanent, grignotÃ©e par lâ€™horizon orange dâ€™AMD.

Le PC du joueur Steam lambda :