En cabine • L'expérience Starlink

Un peu plus prêt des étoiles

Il eeeest venuuuu le temps du cathrèèès haut déébiiiiiit ♪. Enfin il est même là depuis quelques années pour les citadins, quand les bouseux ont vu progressivement leurs campagnes accueillir le sacro-saint du web, la madeleine de Proust du ping, la naine blanche des réseaux : oui c'est elle, la fibre. Vous qui avez connu ceci :

krrrrrrrrrriiiiiiiiii—iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip ! Piiiiiiiiiouuuuuuuuuu ! *grésillement métallique* : tchhhhhhrrrrhhhhhrrrrrhhhhh— Piii-piii-piii—pong ! pong ! pong ! krriiiiii—shhhhhh—zzzzzzhhhhhrrrrrrr… *silence suspendu* pouuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii—KRRRCHHHHHHHHH— tchik tchik tchik tchik tchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… —sssshhhhhhhrrrroouuuuummmmpppppppfff

…et puis, plus rien : connexion établie. Ce rutilant chant, presque épique, des modems RTC vous connectant dans un nouveau monde, empli de découvertes, de .gif absolument odieux, d'artistes web designer sorti des WCs. Et mieux encore, d'une certaine idée de la culture et du partage de l'information.

Vous qui avez connu ce que 2 Mo représentent en bits, qui dans ces temps immémoriaux demandait 5 à 7 minutes — si personne ne décrochait le téléphone en plein milieu— pour atterrir sur votre bureau ; quand aujourd'hui moins d'un quart de seconde suffit. Allez, pour la gloire, un graphique illustrant avec brio comment nous sommes passés de l'attente féconde pleine de désir, d'impatience voire de frustration à l'immédiateté presque quantique que l'on en devient même blasé :

Mais au milieu de l'évolution de la technologie, elle même induite de l'évolution de sapiens vers connardo modernus maximus, subsiste des zones blanches ; des oubliés, ou pire des victimes — parfois même de la stupidité humaine consistant à saboter les installations desservant autrui ; c'est tellement amusant, chose que l'on observe fréquemment en ville.

C'est qu'avec ladite évolution, des portes se sont également ouvertes pour ce qui touche aux activités à distance : le travail, par exemple. Et de fait, votre liaison sur l'extérieur en devient un élément critique.

Voici donc un tour d'horizon de notre expérience avec Starlink, de la commande à l'utilisation quotidienne.