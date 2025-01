Arrivage massif de Ryzen, avec les prometteurs Ryzen AI Max 300

Après Intel, au tour d’AMD d’exposer les produits qui feront le bonheur de certains utilisateurs en 2025. Là encore, vous n’allez pas être excessivement chamboulés par l'arrivage, tout ce beau monde étant loin de sortir de derrière les fagots.

Ceci dit, l’entreprise dirigée par Lisa Su a présenté moult références. Nous allons nous concentrer sur les processeurs destinés au segment mobile dans ce papier — entendez par là aux PC portables mais également aux consoles portables, les Ryzen Z2 étant de la partie. Vous trouverez les informations relatives aux Radeon RX 9000 et aux Ryzen 9 9000X3D dans d’autres papiers.

Ryzen AI Max et Max PRO

Pour débuter, un copieux plat de résistance, avec les Ryzen AI Max, alias les Strix Halo. Ce sont tout bonnement les APU les plus costauds jamais créés par AMD. Basés sur les archis Zen 5 et RDNA 3.5, leur vaisseau amiral est constitué de 16 cœurs CPU et de 40 unités de calcul GPU.

Pour comparer, les Ryzen mobiles proposaient au mieux des iGPU Radeon 890M avec 16 unités de calcul jusqu’alors. Autant dire que cette armada pourra supplanter bon nombre de dGPU d’entrée de gamme dans les laptops.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence Boost / de base Cache total iGPU Compute Units Fréquence iGPU cTDP NPU TOPS Ryzen AI AMD Ryzen AI Max+ 395 16 / 32 Jusqu'à 5,1 / 3,0 GHz 80 Mo AMD Radeon 8060S 40 2900 MHz 45 - 120W 50 Oui AMD Ryzen AI Max 390 12 / 24 Jusqu'à 5,0 / 3,2 GHz 76 Mo AMD Radeon 8050S 32 2800 MHz 45 – 120W 50 Oui AMD Ryzen AI Max 385 8 / 16 Jusqu'à 5,0 / 3,6 GHz 40 Mo AMD Radeon 8050S 32 2800 MHz 45 – 120W 50 Oui

Cette gamme AI Max se décline dans une version PRO. Une fois n’est pas coutume, celle-ci inclut une référence inédite, à savoir le Ryzen AI Max Pro 380, l’unique 6 cœurs / 12 threads de la bande.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence Boost / de base Cache total iGPU Compute Units Fréquence iGPU cTDP NPU TOPS Ryzen AI AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 16 / 32 Jusqu'à 5,1 / 3,0 GHz 80 Mo AMD Radeon 8060S 40 2900 MHz 45 – 120W 50 Oui AMD Ryzen AI Max PRO 390 12 / 24 Jusqu'à 5,0 / 3,2 GHz 76 Mo AMD Radeon 8050S 32 2800 MHz 45 – 120W 50 Oui AMD Ryzen AI Max PRO 385 8 / 16 Jusqu'à 5,0 / 3,6 GHz 40 Mo AMD Radeon 8050S 32 2800 MHz 45 – 120 W 50 Oui AMD Ryzen AI Max PRO 380 6 / 12 Jusqu'à 4,9 / 3,6 GHz 22 Mo AMD Radeon 8040S 16 2800 MHz 45 – 120W 50 Oui

Lancement au cours du premier semestre 2025.

Les Ryzen 9000HX, avec une puce X3D d’entrée de jeu

Les Ryzen 9000HX ont pour nom de code Fire Range. Ce sont des processeurs conçus pour fonctionner en compagnie d'une carte graphique dédiée au sein d’ordinateurs portables haut de gamme. Deux options : 16 ou 12 cœurs Zen 5. Surtout, un modèle X3D surchargé en cache L3 est présent dès le lancement (le Ryzen 9 7945HX3D avait rejoint ses comparses ultérieurement). Lancement prévu avant juillet.

Processeur Cœurs / threads CPU Fréquence Boost / de base Cache total cTDP Ryzen AI Ryzen 9 9955HX3D 16 / 32 Jusqu’à 5,4 / 2,5 GHz 144 Mo 55 – 75W N/A Ryzen 9 9955HX 16 / 32 Jusqu’à 5,4 / 2,5 GHz 80 Mo 55 – 75W N/A Ryzen 9 9850HX 12 / 24 Jusqu’à 5,2 / 3 GHz 76 Mo 55 – 75W N/A

De nouvelles puces Ryzen AI 300

D'autre part, AMD agrandit la famille Ryzen AI 300 avec les références ci-dessous.

Processeur Cœurs / Threads Zen 4 / Zen 4c Fréquence Boost / de base Cache total iGPU Compute Units Fréquence iGPU cTDP NPU TOPS Ryzen AI AMD Ryzen AI 7 350 8 / 16 4 / 4 Jusqu’à 5,0 / 2,0 GHz 24MB AMD Radeon 860M 8 3000 MHz 15 – 54W 50 Oui AMD Ryzen AI 5 340 6 / 12 3 / 3 Jusqu'à 4,8 / 2,0 GHz 22 Mo AMD Radeon 840M 4 2900 MHz 15 – 54W 50 Oui

Deux puces PRO rejoignent le groupe.

Processeur Cœurs / Threads Zen 4 / Zen 4c Fréquence Boost / de base Cache total iGPU Compute Units Fréquence iGPU cTDP NPU TOPS Ryzen AI AMD Ryzen 7 AI PRO 350 8 / 16 4 / 4 Jusqu'à 5,0 / 2,0 GHz 24 Mo AMD Radeon 860M 8 3,0 GHz 15 – 54W 50 Oui AMD Ryzen 5 AI PRO 340 6 / 12 3 / 3 Jusqu'à 4,8 / 2,0 GHz 22 Mo AMD Radeon 840M 4 2,9 GHz 15 – 54W 50 Oui

Ryzen AI 200 : du neuf avec du vieux

Avec les Ryzen AI 300, nous étions directement passés de 100 à 300. Nous faisons finalement un bond en arrière avec les Ryzen AI 200. Prosaïquement, ils ont tout l’air d’une belle resucée des Ryzen 8000 laptop. Au menu : Zen 4, RDNA 3, et NPU XDNA 1.

Processeur Cœurs / Threads Zen 4 / Zen 4c Fréquence Boost / de base Cache total iGPU Compute Units Fréquence iGPU cTDP NPU TOPS Ryzen AI AMD Ryzen 9 270 8 / 16 8 / 0 Jusqu'à 5,2 / 4,0 GHz 24 Mo AMD Radeon 780M 12 2,8 GHz 35 – 54W 16 TOPS Oui AMD Ryzen 7 260 8 / 16 8 / 0 Jusqu'à 5,1 / 3,8 GHz 24 Mo AMD Radeon 780M 12 2,7 GHz 35 – 54W 16 TOPS Oui AMD Ryzen 7 250 8 / 16 8 / 0 Jusqu'à 5,1 / 3,3 GHz 24 Mo AMD Radeon 780M 12 2,7 GHz 15 – 30W 16 TOPS Oui AMD Ryzen 5 240 6 / 12 6 / 0 Jusqu'à 5,0 / 4,3 GHz 22 Mo AMD Radeon 760M 8 2,6 GHz 35 – 54W 16 TOPS Oui AMD Ryzen 5 230 6 / 12 6 / 0 Jusqu'à 4,9 / 3,5 GHz 22 Mo AMD Radeon 760M 8 2,6 GHz 15 – 30W 16 TOPS Oui AMD Ryzen 5 220 6 / 12 2 / 4 Jusqu'à 4,9 / 3,2 GHz 22 Mo AMD Radeon 740M 4 2,8 GHz 15 – 30W N/A N/A AMD Ryzen 3 210 4 / 8 1 / 3 Jusqu'à 4,7 / 3,0 GHz 12 Mo AMD Radeon 740M 4 2,5 GHz 15 – 30W N/A N/A

Là encore, AMD nous sert une gamme PRO.

Processeur Cœurs / Threads Zen 4 / Zen 4c Fréquence Boost / de base Cache total iGPU Compute Units Fréquence iGPU cTDP NPU TOPS Ryzen AI AMD Ryzen 7 PRO 250 8 / 16 8 / 0 Jusqu'à 5,1 / 3,3 GHz 24 Mo AMD Radeon 780M 12 2,7 GHz 15 – 30W 16 Oui AMD Ryzen 5 PRO 230 6 / 12 6 / 0 Jusqu'à 4,9 / 3,5 GHz 22 Mo AMD Radeon 760M 8 2,6 GHz 15 – 30W 16 Oui AMD Ryzen 5 PRO 220 6 / 12 2 / 4 Jusqu'à 4,9 / 3,2 GHz 22 Mo AMD Radeon 740M 4 2,8 GHz 15 – 30W N/A Non AMD Ryzen 3 PRO 210 4 / 8 1 / 3 Jusqu'à 4,7 / 3 GHz 12 Mo AMD Radeon 740M 4 2,5 GHz 15 – 30W N/A Non

Ryzen Z2, de la CU à foison

Nous concluons avec les Ryzen Z2, successeurs des Ryzen Z1. Trois références, pour autant d’architectures CPU ; au moins, toutes les puces ont droit à un iGPU avec au moins 12 unités de calcul.

Processeur Cœurs / Threads Zen / Zen c Fréquence Boost / de base Cache total iGPU Compute Units cTDP Ryzen AI AMD Ryzen

Z2 Extreme 8 / 16 3 / 5 Jusqu'à 5,0 /

2,0 GHz 24 Mo AMD

RDNA 3,5 16 15 – 35W N/A AMD Ryzen

Z2 8 / 16 N/A Jusqu'à 5,1 /

3,3 GHz 24 Mo AMD

RDNA 3 12 15 – 30W N/A AMD Ryzen

Z2 Go 4 / 8 N/A Jusqu'à 4,3 /

3,0 GHz 10 Mo AMD

RDNA 2 12 15 – 30W N/A

Une comparaison avec les Z1 :

Processeur Silicium CPU iGPU Ryzen Z2 Extreme Strix Point 8-Cores (3x Zen5 + 5x Zen5c) 16x RDNA3.5 CU (Radeon 890M) Ryzen Z2 Hawk Point 8-Cores (8x Zen4) 12x RDNA3 CU (Radeon 780M) Ryzen Z2 Go Rembrandt 4-Cores (4x Zen3+) 12x RDNA2 CU (Radeon 680M) Ryzen Z1 Extreme Phoenix1 8-Cores (8x Zen4) 12x RDNA3 CU (Radeon 780M) Ryzen Z1 Phoenix2 6-Cores (2x Zen4 + 4x Zen4c) 4x RDNA3 CU (Radeon 740M)

Ces Ryzen Z2 sont amenés à équiper de nouvelles générations d’ASUS ROG Ally et Lenovo Legion Go, notamment. Pas de Steam Deck 2 par contre, contrairement à ce que suggère l'image ci-dessous.