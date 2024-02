Ryzen 8000GE : pendant qu'Intel explose les compteurs, AMD réduit le TDP à 35 W

Il y a 3 semaines, AMD lançait ses APU Phoenix combinant une partie CPU Zen 4 et un iGPU RDNA4. 4 processeurs Ryzen 8000G, de 4 à 8 cores, tous avec des TDP de 65 W. Mais voilà que des rumeurs pointent désormais vers la sortie de versions 35 W, les Ryzen 8000GE.

En comparaison des fours d’Intel, les 8000G proposent déjà une consommation et un échauffement tout à fait maitrisés. Mais comme nous vous l’indiquions, ce genre de puce semble plus adapté aux systèmes ultra-compacts qu’aux PC desktops, l’intérêt d’un APU étant justement de combiner CPU et GPU sur un seul composant, bien que les performances soient fatalement impactées. Et AMD ne semble donc pas ignorer ce fait.

BOOST Cache L3 TDP Ryzen 8700G 8x Zen4 4,2 GHz 5,1 GHz 16 Mo 65 W Ryzen 8700GE 8 3,65 GHz ? N.C. 16 Mo 35 W Ryzen 8600G 6x Zen4 4,3 GHz 5,0 GHz 16 Mo 65 W Ryzen 8600GE 6 3,9 GHz ? N.C. 16 Mo 35 W Ryzen 8500G 2x Zen4 + 4x Zen4c 3,5 GHz 5,0 GHz 16 Mo 65 W Ryzen 8500GE 6 3,4 GHz ? N.C. 16 Mo 35 W Ryzen 8300G 1x Zen4 + 3x Zen4c 3,4 GHz 4,9 GHz 8 Mo 65 W Ryzen 8300GE 4 3,45 GHz ? N.C. 8 Mo 35 W

Etant donné la similitude des nouveaux SKUs au niveau des cores et du cache, on peut raisonnablement penser qu’il en sera de même coté iGPU et qu’AMD se contente de coller une table de fréquence différente. La fréquence de base baisse d’environ 500 MHz pour les 8700GE et 8600GE qui embarquent respectivement 8 et 6 « vrais » cores Zen4. Les 8500GE et 8300GE qui, comme leurs pendants 65 W, embarquent probablement un mix de cores Zen4 et Zen4c — ces derniers étant justement taillés pour une consommation minimale —, se permettent de maintenir une fréquence de base relativement similaire. Reste à voir ce que ça donnera au niveau de la fréquence iGPU et surtout de l’agressivité du boost en fréquence. A n’en pas douter AMD conservera des fréquences maximales assez proches mais elles devraient se maintenir moins longtemps selon l’usage.

Quoi qu’il en soit ces puces semblent plutôt destinées au marché OEM, c’est à dire aux intégrateurs, exactement comme les Ryzen 5000GE. Peu de chances d’en retrouver chez votre revenduer habituel, mais nul doute qu’elles trouveront leur place au sein de petits PC façon NUC comme les PN d’Asus ou les Elitedesk de HP. (Source : Videocardz via Asus)