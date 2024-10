AMD compare le Ryzen 7 9800X3D au Ryzen 7 7800X3D

La commercialisation du Ryzen 7 9800X3D peu après celle des Arrow Lake-S est un secret de polichinelle depuis plusieurs jours. AMD a coupé court à toute incertitude en début de semaine en publiant un message explicitant le lancement d'un voire de plusieurs Ryzen 9000X3D le 7 novembre prochain. Hier, vous avez peut-être vu passer des articles relatant un écart de l’ordre de 35 % dans Cinebench R23 en MT et de 25 % en ST entre la déclinaison Zen 5 du Ryzen 7 et sa prédécesseuse Zen 4. Peu importe la véracité de ces mesures, en pratique (c’est-à-dire en dehors des benchmarks), attendez-vous à des écarts bien plus modérés.

Ryzen 7 9800X3D : plus que deux semaines à attendre

Fidèles à leur réputation de malfrats du NDA, nos confrères de VideoCardz se sont autorisé deux indiscrétions à propos de ce Ryzen 7 9800X3D. La première d’entre elle ne devrait pas chambouler votre journée : c’est une photo de la boîte du convoité processeur.

Notre aptitude à gloser un emballage est limitée ; et quitte à se lancer dans un jeu des X erreurs, autant vous donner le matériau pour. Alors voici l’emballage d’un Ryzen 9000X « basique » pour comparer — en l’occurrence d’un Ryzen 9 9900X, ce qui ne change pas vraiment le schmilblick.

Les exégètes des emballages relèvent l’emphase mise sur les flèches, en particulier sur celle de gauche. Elle s’anoblie de la mention « AMD 3D V-Cache Technology » et s’orne d’une petite ganse argentée qui vient redoubler la pointe. Globalement, dans les deux triangles et le rectangle (ou le carré) central, le gris foncé est remplacé par un gris clair. Quant au chiffre 7, il confirme que nous sommes bien face au Ryzen 7 9800X3D.

L’article source précise qu'aucune autre image de boîte Ryzen X3D n'est actuellement distribuée par AMD. Qu’en conséquence, ce Ryzen X3D débarquera seul — les Ryzen 9 sont plutôt prévus pour début 2025.

Ryzen 7 9800X3D vs Ryzen 7 7800X3D

La deuxième divulgation est davantage digne d’intérêt. C’est une description marketing du processeur qui livre plusieurs informations. La principale est, selon les mesures d’AMD, que le Ryzen 7 9800X3D délivre des performances 8 % supérieures à celles du Ryzen 7 7800X3D dans les jeux ; 15 % plus élevées dans les charges de travail MT. Nous sommes donc loin des 35 % évoqués en début d’article.

L'image confirme également la fréquence Boost de 5,2 GHz, les 96 Mo de cache L3, ou encore la prise en charge de cette puce par l’ensemble des cartes mères AM5 (X870E, X870, X670(E), B650(E) et A620 ; sous réserve de mise à jour du BIOS pour ces dernières.