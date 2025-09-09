Intel APO propulse quinze nouveaux jeux, dont certains bien poussiéreux

Il y a environ un mois, un membre du staff Intel prévenait que l’APO (Application Performance Optimization) restait d’actualité, mais qu’elle se polarisait sur les Core « actuels » et « futurs », autrement dit les Core Ultra 200S Arrow Lake et ceux à venir (Panther Lake / Nova Lake). L’individu mentionnait un rythme trimestriel pour la publication de nouveaux profils ; échéance qui présageait alors d’un déploiement proche. C’est chose faite.

Kerbal Space Program 2

Des optimisations pour des jeux déjà optimisés

Intel a annoncé dans un article — dont il serait criminel de ne pas reprendre l’amorce — que « l’arme secrète de votre système vient de gagner en puissance ». L’entreprise explique que l’APO vient de « passer à la vitesse supérieure » en intégrant quinze jeux supplémentaires à sa ludothèque. Et il s’agit incontestablement des tueries du moment : Hollow Knight: Silksong, Helldivers 2… ah non pardon, mauvaise liste ! La bonne inclut plutôt le fringant 7 Days to Die (jeu lancé en accès anticipé fin 2013), l’inoubliable Wolfenstein Youngblood, ou encore l’actuel EA Sports FC 24 — enfin « actuel » d’il y a deux ans, puisqu’il y a eu FC 25 entre-temps, et que FC 26 foulera la pelouse à la fin du mois. Blague à part, vous trouverez la liste exhaustive en fin d’article.

Avec les nouveaux profils d’optimisation, Intel revendique une hausse des fréquences d’images moyennes jusqu’à 14 %. Pour les 1 % lows, les gains montent à 21 %. Comme d’habitude, tout dépendra de la config. Celle choisie pour les mesures n’est clairement pas celle du joueur moyen : un Core Ultra 9 285K associé à une NVIDIA GeForce RTX 5090.

Pour bénéficier d’APO, les utilisateurs doivent s’assurer que la technologie Intel Dynamic Tuning Technology (DTT) est activée dans le BIOS et que le système tourne sous la version 11405 ou ultérieure. La gestion d’APO se fait via l’application Intel APO UI. Bien que le framework ait été conçu principalement pour les processeurs Core Ultra Arrow Lake, son mode avancé assure une compatibilité avec certains modèles plus anciens, à partir de la 12e génération.

La liste complète des jeux compatibles APO en ce mois de septembre 2025 (et le lien vers l'article source tant qu'à faire) :