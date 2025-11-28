Arrow Lake-S a bien mijoté sous Linux, pour un plat plus savoureux qu’en 2024

En avril dernier, Phoronix avait jaugé l’évolution des performances des Arrow Lake-S depuis leurs débuts (novembre 2024) à travers toute une batterie de tests sous Linux. Nous avions fait part de cette besogne au détour d’un article initialement consacré à l’Intel 200S Boost. Sept mois plus tard, nos confrères ont remis le couvert, et pas seulement en prévision de la dinde de Thanksgiving (l'article date du 26). Leur bilan expose plusieurs embellies.

Dinde © LauriPatterson / Getty Images

Arrow Lake serait comme le bon vin

En avril, l’examen portait déjà sur le Core Ultra 9 285K, le flagship de la gamme. Le processeur obtenait alors une moyenne de 124,35 points, à mettre en regard des 117,60 de ses premiers jours. Cela représentait un gain de 5,7 %, que nous avions arrondi à 6 %. La puce n’était pas seulement plus performante, elle se montrait aussi un peu plus efficiente, du moins globalement. Sa consommation moyenne était de 132,74 W, contre 136,82 W en novembre de l’année précédente. En revanche, elle souffrait d’une forte tendance au binge drinking — ou beuverie express / hyperalcoolisation rapide en bon françois — de watts : victime d’un phénomène classique d’accoutumance ou, plus vraisemblablement comme le suggérait l’auteur, conséquence d’un nouveau BIOS système et/ou de différences de comportement du noyau Linux, elle pouvait engloutir d’une traite 315,3 W. Or, elle ne dépassait pas les 248,32 W lors de ses effervescences premières.

En cette fin de mois de novembre 2025, Phoronix relève des écarts légèrement différents. La progression sur un an atteint 9,2 % (70,58 points en moyenne contre 77,05). Mais l’amélioration la plus spectaculaire concerne sans doute la puissance. La consommation moyenne s’établit désormais à 116,89 W, soit une réduction d’environ 14,6 %. Les excès sont également bien plus contenus qu’en avril, avec un maximum rabaissé à 252,72 W. Tout ceci est parfaitement résumé dans le titre du dossier : Intel Core Ultra 9 285K "Arrow Lake" Linux Performance Up ~9% One Year Later At ~85% Power Use.

Comme toujours, ces mesures dressent un panorama général. Libre à vous de consulter l’article source pour en percevoir toutes les aspérités. Mais sur le panel de tests Linux, aucun workload n’a montré de régression : tous progressent ou restent stables. Espérons juste qu’au moins une partie de ces changements vaille aussi sous Windows… Enfin, rappelons qu’une gamme Arrow Lake Refresh est anticipée pour le début de l’année 2026.