AMD révèle les prix et la date de lancement des Ryzen 9 X3D

La date avait fuité ces dernières heures, mais AMD l’a officiellement confirmée : les deux Ryzen X3D Zen 5 restants, c'est-à-dire les Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9 9900X3D, seront commercialisés le 12 mars prochain.

Au cas où, le premier mobilise 16 cœurs et le second, 12 cœurs. Le 3D V-Cache de seconde génération (lequel permet des fréquences plus élevées et une meilleure dissipation thermique que celui de première génération, se plaît à rappeler l'entreprise) leur octroie une quantité de cache L3 bien supérieure à celle des versions de base.

The world's best processor for gaming and content creation is almost here. ​



Available starting March 12th​

Ryzen 9 9950X3D - $699​

Ryzen 9 9900X3D - $599​



