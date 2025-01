Avec ses Radeon RX 9000, AMD singe NVIDIA

Après la ribambelle de Ryzen laptop (ne vous en faites pas, un article consacré aux Ryzen 9000X3D débarque dans dix minutes, top chrono), voici venues deux Radeon RDNA 4. Pour être transparents avec vous, le dossier de presse d’AMD est assez avare en détails ; il ne consacre que six pages, toutes présentées ici sauf une (une simple image d'un GPU avec un texte basique), sur un peu plus de 54, à ces solutions. Pour ne rien arranger, il ne révèle ni leurs spécifications, ni leur date de commercialisation, et certainement pas les prix. Vous voilà prévenus !

9000, comme les Ryzen, et 07, comme NVIDIA

Les seules confirmations que nous avons ont trait au nom des Radeon RDNA 4 et de leur sortie conjointe avec celle du FSR 4 (FidelityFX Super Resolution). Et vous allez le constater, AMD s’est décidément inspirée de la concurrence, tant dans la forme que dans le fond (enfin, cette assertion vaut uniquement pour la technologie de mise à l’échelle ; pour le reste, à défaut de données, nous verrons bien plus tard).

Tel que nous l’avons découvert un peu avant la conclusion de 2024, les Radeon RDNA 4 ne sont donc pas les RX 8000, mais bien les RX 9000. Le passage de 7000 à 8000 n’est pas la seule singularité de cette gamme. En effet, AMD ne s’est pas limitée à simplement appeler ses cartes Radeon RX 9700 XT ou Radeon RX 9700. Elle a opté pour un intitulé très NVIDIA dans l’âme, avec une marque de rang désormais caractérisée par le chiffre des dizaines. Nous composons donc désormais avec les Radeon RX 9070 XT et Radeon RX 9070 — certainement ce qu'AMD aura de plus haut de gamme à nous proposer durant les mois à venir.

La société éclaircit ce rebranding grâce à trois lumières : la volonté de synchroniser la gamme avec celle des Ryzen 9000 ; le choix de réserver 8000 aux iGPU des APU Strix Halo ; enfin, c’est écrit noir sur blanc (plutôt gris sur noir zébré), le souhait de « simplifier » et de permettre une comparaison directe avec les produits de la concurrente (Intel appréciera). En gros, appeler la Radeon RX 9070 plutôt que RX 9700 doit amener le client désorienté devant deux configurations – l’une armée d’une GeForce RTX 5070, l’autre d’une Radeon RX 9070 – à penser « Tiens ! C’est 70 dans les deux cas, mais celle-ci est moins chère. J’achète ! ».

En dehors de ça, nous ignorons les spécifications des cartes. Seules certitudes : RDNA 4 implique un gravure en 4 nm, améliore les performances ray tracing, gère mieux les charges de travail IA, et se bonifie sur l’encodage (pas sûr que cette dernière assertion vaille pour Navi 44 par contre).

D’autre part, si vous trouviez que le DLSS 3 réservé aux GeForce RTX 40 était un bon concept, AMD le reprend avec le FSR 4. C’est explicité en légende de cette diapositive : au commencement, la nouvelle version sera seulement disponible avec les Radeon RX 9070 / XT.

Pour finir, les utilisateurs goûteront aux joies de Adrenalin AI. Il nous donne l'impression d'être un chatbot local ; le pendant Radeonesque du Chat RTX de NVIDIA.