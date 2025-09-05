|
En cabine • MSI Forge GK600 TKL
————— 05 Septembre 2025
|
En cabine • MSI Forge GK600 TKL
————— 05 Septembre 2025
Sur le Comptoir, le MSI Strike 600 a laissé sa place à un autre modèle de la marque au dragon : le Forge GK600 TKL Wireless. Toujours mécanique, ce clavier est au format tenkeyless, donc nettement plus compact. Malgré sa petite taille, il a tout même de quoi impressionner : triple mode de connexion (USB‑C, 2,4 GHz et Bluetooth), PCB hot-swappable, touches PBT en sublimation, et même un écran LCD de 1,06 pouce. Le tout pour un tarif plancher de 84,90 € sur la boutique officielle. Un positionnement particulièrement agressif au vu de la fiche technique.
|Caractéristique
|Détail
|Modes de connexion
|Sans fil 2,4 GHz / Bluetooth / USB 2.0
|Switches
|Mécaniques linéaires
|Interface
|USB 2.0
|Nom du modèle
|FORGE GK600 TKL WIRELESS SKY
|Nombre de touches
|83 touches (variable selon la disposition régionale)
|Dimensions
|348 x 140 x 45 mm
|Poids (net / brut)
|943 g / 1160 g
|Fonction anti-ghosting
|26 touches
|Fonction N-Key Rollover
|Anti-ghosting sur toutes les touches
|Systèmes d'exploitation compatibles
|Windows 10/11 ou supérieur
macOS 11 ou supérieur
|Rétroéclairage
|20 modes de rétroéclairage
|Durée de vie des switches
|50 millions de clics
|Longueur du câble
|1,8 m
|
|1 • Préambule
|2 • Premier contact + à l'usage
|3 • A poil et verdict