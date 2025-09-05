En cabine • MSI Forge GK600 TKL

COMPTOIR
  
Sur le Comptoir, le MSI Strike 600 a laissé sa place à un autre modèle de la marque au dragon : le Forge GK600 TKL Wireless. Toujours mécanique, ce clavier est au format tenkeyless, donc nettement plus compact. Malgré sa petite taille, il a tout même de quoi impressionner : triple mode de connexion (USB‑C, 2,4 GHz et Bluetooth), PCB hot-swappable, touches PBT en sublimation, et même un écran LCD de 1,06 pouce. Le tout pour un tarif plancher de 84,90 € sur la boutique officielle. Un positionnement particulièrement agressif au vu de la fiche technique.

CaractéristiqueDétail
Modes de connexion Sans fil 2,4 GHz / Bluetooth / USB 2.0
Switches Mécaniques linéaires
Interface USB 2.0
Nom du modèle FORGE GK600 TKL WIRELESS SKY
Nombre de touches 83 touches (variable selon la disposition régionale)
Dimensions 348 x 140 x 45 mm
Poids (net / brut) 943 g / 1160 g
Fonction anti-ghosting 26 touches
Fonction N-Key Rollover Anti-ghosting sur toutes les touches
Systèmes d'exploitation compatibles Windows 10/11 ou supérieur
macOS 11 ou supérieur
Rétroéclairage 20 modes de rétroéclairage
Durée de vie des switches 50 millions de clics
Longueur du câble 1,8 m


