AMD transforme sa Radeon RX 7900 GRE en lièvre en débloquant l'OC mémoire

Née sous le signe du lapin (Golden Rabbit Edition) et initialement limitée au marché chinois, la Radeon RX 7900 GRE s’est finalement exportée à travers le globe. Les derniers pilotes AMD version 24.3.1, qui apportent notamment une prise en charge des jeux Dragon's Dogma 2 et Horizon Forbidden West Complete Edition, transforment le petit lapin en lièvre, plus véloce.

© Igor's LAB

Un bus mémoire limité et une vitesse mémoire pas ouf

La Radeon RX 7900 GRE se positionne entre les RX 7900 XT et RX 7800 XT ; plus proche de la première côté GPU, avec un Navi 31 exploitant 80 unités de calcul ; de la seconde côté interface mémoire, avec son bus raboté à 256 bits et sa vitesse mémoire réduite à 18 Gbit/s, pour une bande passante plafonnée à 576 Go/s. Jusqu’ici, c’était le principal handicap de cette référence.

Carte graphique RX 7800 XT RX 7900 GRE RX 7900 XT RX 7900 XTX Jipiyou Navi 32 XT

RDNA 3

chiplet 1x GCD 4x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) Navi 31 XL

RNDA 3

chiplet 1x GCD 6x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) Navi 31 XT

RNDA 3

chiplet 1x GCD 6x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) Navi 31 XTX

RNDA 3

chiplet 1x GCD 6x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) ALUs 7680 / 60 CUs / 120 AIs 5120 / 80 CUs / 80 AIs 5376 / 84 CUs / 84 AIs 6144 / 84 CUs/ 84 AIs ROPs 96 192 192 192 Fréquences

GPU base / boost

mémoire + bus 2124 / 2430 MHz

16 Go GDDR6

19,5 Gbps 256-bit 1880 / 2245 MHz

16 Go GDDR6

18 Gbps 256-bit 2025 / 2394 MHz

20 Go GDDR6

20 Gbps 320-bit 2269 / 2499 MHz

24 Go GDDR6

20 Gbps 384-bit Bande passante 624 Go/s 576 Go/s 800 Go/s 960 Go/s Infinity Cache 64 Mo 64 Mo 80 Mo 96 Mo Pawa FP32 37,3 TFLOPS 46 TFLOPS 51,5 TFLOPS 61,4 TFLOPS TBP 263 W 260 W 300 W 355 W lancement

+ brouzoufs 06/09/2023

559 € 27/07/2023

N.A. 03/11/2022

1060 € 03/11/2022

1160 €

Nos confrères de TechPowerUp ont découvert qu’avec le pilote susmentionné (AMD Software: Adrenalin Edition 24.3.1), AMD a relevé les limites d’overclocking de la mémoire de la carte graphique. Sur le papier, il est maintenant possible de pousser les 16 Go de GDDR6 à 3 000 MHz (24 Gbit/s) contre 2 316 MHz jusqu’ici.

Place à l’overclocking mémoire

En pratique, nos confrères sont parvenus à pousser leur modèle, une PowerColor Hellhound, à 2 604 MHz, soit un peu plus de 20 Gbit/s. C’est donc une valeur supérieure à celle de référence pour la RX 7800 XT (2 438 MHz – 19,5 Gbit/s). Ce changement permet à la RX 7900 GRE d’offrir une bande passante mémoire de 640 Go/s. TechPowerUp a jaugé des gains concrets induits par cet OC dans le benchmark 3DMark Time Spy GT1 : leur RX 7900 GRE passe de 72,6 images par seconde à 67,1 IPS. Cela représente une hausse de 14,9 %.

© TechPowerUp

L’expérimentation de nos confrères n'implique malheureusement aucun jeu. La chaîne YouTube Hardware Unboxed y remédie dans une vidéo publiée dans la matinée. L’auteur de la vidéo a poussé la VRAM de sa RX 7900 GRE Nitro+ à 2 650 MHz.

En moyenne, dans les douze titres examinés – qui incluent COD Modern Warfare III, Cyberpunk 2077 ou encore Starfield – la RX 7900 GRE OC affiche 118 images par seconde en 1440p, contre 110 IPS pour la version Nitro+ standard (+ 7,3 %) et 105 IPS pour le modèle de référence (+ 12,4 %) . En 2160p, l’écart est plus significatif, avec des moyennes de 70 IPS, 63 IPS et 60 IPS respectivement (+ 11,1 % et +16,7 %).

En matière de hiérarchie, l’overclocking mémoire permet à la Radeon RX 7900 GRE de faire jeu égal avec la GeForce RTX 4070 Ti Super en 4K.

© Hardware Unboxed

La carte graphique de NVIDIA conserve son avance en 1440p - en tout cas, dans ce panel de jeux.

© Hardware Unboxed

Il est probable qu’AMD ait initialement limité le potentiel d’overclocking mémoire de sa RX 7900 GRE afin qu’elle n’empiète pas trop sur les platebandes de la RX 7900 XT. La version GRE se trouve dès 599 euros sur Amazon, tandis que la RX 7900 XT se négocie plutôt à partir de 779 euros.

Lapin et lièvre, quelles différences ?

Pour revenir sur l’analogie lapin / lièvre, sachez que plusieurs sites renseignent une vitesse de déplacement de 40 km/h pour le premier ; le second caracole plutôt à 60 km/h. Un liève du Cap peut même effectuer des pointes allant jusqu'à 80 km/h, relève le site Geo.