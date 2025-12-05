Icy Dock sort l’artillerie pour mettre vos SSD à l’abri

Le prix des SSD n’a pas encore explosé à un niveau équivalent à celui de la RAM. Néanmoins, selon plusieurs sources, dont Khein-Seng Pua, PDG de Phison Electronics, l’envolée du cours de la NAND TLC de 1 térabit, qui est passé de 4,80 dollars US en juillet 2025 à 10,70 dollars US en novembre 2025, est annonciatrice de pénuries qui dureront « plusieurs années ». Bref, tout ça pour dire qu’il est peut-être opportun de faire des stocks de SSD. Quitte à les revendre d’ici quelques mois, histoire de mettre la daronne à l’abri plus sûrement qu’avec des paris sportifs.

D’autant que, dans l’intervalle, vous pouvez mettre à profit tout ce stockage en l’installant confortablement dans des cages à SSD Icy Dock. Prolifique tout au long de l’année, l’entreprise a encore dégainé de nouveaux produits depuis notre dernier article à son sujet.

Un EZ-Adapter USB4 vers SSD NVMe U.2/U.3

Parmi le catalogue des nouveautés, figure l’EZ-Adapter Ex MB307U-1VB. C’est un adaptateur externe USB4 vers SSD NVMe U.2/U.3. Mesurant 91,9 x 54,3 x 16,4 mm pour un poids net de 59,3 grammes, il prend en charge l’interface USB4 Gen3x2. Celle-ci permet une bande passante maximale de 40 Gbit/s sous réserve d’hôte et de SSD idoines. Concernant ce dernier, l’adaptateur est fait pour un SSD NVMe PCIe U.2 / U.3 (connecteur SFF-8639) avec une installation sans outil. L’ensemble est plug and play sous Windows et macOS, supporte le remplacement à chaud, et est évalué pour plus de 10 000 cycles d’insertion / retrait. Une plaque de dissipation thermique en aluminium montée au centre améliore la stabilité thermique des contrôleurs IC haute vitesse, tandis qu’un adaptateur secteur 12V/2.5A 30W inclus autorise les SSD NVMe U.2/U.3 hautes performances.

La ToughArmor se renforce

Du côté de la gamme ToughArmor, deux nouvelles références, le MB411V4PO-2B et le MB699V5P-B.

Le ToughArmor MB411V4PO-2B est un rack amovible pour SSD U.2/U.3 de 7 mm, destiné à une baie de disque optique ultra-slim de 9,5 mm. Selon Icy Dock, il « sert à transformer une baie ODD standard ultra-slim de 9,5 mm en une baie SSD NVMe U.2/U.3 amovible offrant des performances et une fiabilité de niveau entreprise dans un espace restreint ».

Équipé d'une interface native OCuLink 4i (SFF-8612), le MB411V4PO-2B se connecte directement aux hôtes NVMe pour des performances PCIe Gen4 x4, offrant une bande passante de transfert allant jusqu'à 64 Gbit/s.

Le plateau EZ-Slide Slim prend en charge les SSD U.2/U.3 de 7 mm et est fabriqué en aluminium léger d'une seule pièce ; caractéristique censé garantir sa rigidité et une bonne conduction thermique. Les SSD se fixent au plateau à l'aide de vis pour une stabilité maximale. Le plateau utilise un design amovible et gère le hot-swap (si le système hôte l’autorise).

Le ToughArmor MB699V5P-B est un rack amovible capable d’accueillir jusqu’à quatre SSD NVMe U.2/U.3 professionnels (hauteur de 7 à 15 mm) dans une baie optique externe de 5,25 pouces. En PCIe 5.0, il délivre jusqu’à 128 Gbit/s par disque via deux connecteurs MCIO 8i (SFF-TA-1016). L’engin est alimenté par des doubles connecteurs Molex 4 broches. Il possède des plateaux amovibles tout en métal EZ-Slide Mini (MB991TRAY-B). Icy Dock vante également un « boîtier repensé optimisé pour le flux d’air » : en aluminium léger pour une meilleure dissipation thermique et une réduction du poids. Deux ventilateurs de 40 x 40 x 10 mm assurent le renouvellement de l’air.

Dans un autre registre, Icy Dock rappelle que son outil de sélection de stockage NVMe peut vous aider à trouver des racks amovibles, câbles et adaptateurs compatibles selon le type d'emplacement NVMe de votre système et vos besoins d’installation en éliminant toutes les incertitudes liées à la compatibilité.

Enfin, après un an sans nouveauté, la chaîne YouTube de la société a repris du service. Elle rendra certains produits dont nous avions déjà parlés moins abstraits : l’ExpressSlot Core MB305M4P-B et le flexiDOCK MB024SP-B, entre autres !