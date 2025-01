AMD justifie l’absence des GPU RDNA 4 à sa conférence du CES 2025

Nous l’avons précisé dans notre article consacré aux Radeon RX 9070 XT et RX 9070, les informations transmises par AMD en amont du CES étaient assez chiches. Nous nous attendions donc à en apprendre, comme vous, davantage lors de la présentation officielle qui s’est déroulée hier soir. Mais à notre grande surprise, il n’y a pas eu un seul mot à propos des cartes graphiques précitées. L’entreprise n’a même pas partagé les quelques diapositives de son dossier de presse, ni révélé à tous les informations partagées dans le cadre du briefing. David McAfee et Frank Azor, deux membres d’AMD, ont expliqué à des confrères présents sur place les raisons de cette renonciation. Paul Alcorn de Tom’s Hardware US les a retranscrites dans un article.

Ne cherchez pas, vous ne trouverez aucune Radeon RX 9000 dans ce trop court-métrage (sic)

RDNA 4 : trop compliqué, trop long à expliquer !

Pour la faire très courte, les deux comparses arguent qu’AMD a été prise de court ; qu’en 45 minutes (le temps de sa conférence), ses sbires n’avaient tout bonnement pas suffisamment de temps à disposition pour aborder un aussi vaste et complexe sujet que l’architecture RDNA 4 matérialisée par deux Radeon (alors que NVIDIA a présenté quatre GeForce RTX 50 Series desktop et quatre GeForce RTX 50 laptop en quelques minutes, mais passons).

David McAfee a ainsi expliqué :

Pour mettre les choses au clair, l'absence de RDNA 4 dans cette conférence de presse n'a rien à voir avec le développement du produit ou quoi que ce soit d'autre. Les puces sont en laboratoire et fonctionnent bien. Elles atteignent tous les objectifs en termes de performances et de puissance. Vous verrez un grand nombre de nos partenaires fabricants de cartes présenter leurs conceptions, et ils parleront tous des produits qu'ils ont conçus à partir des produits de la famille RDNA 4 au cours du CES. […] Les solutions graphiques et les lancements de tels produits sont complexes, et il y a beaucoup de choses à expliquer pour leur rendre justice. Nous voulions nous assurer, lors du lancement de RDNA 4, que nous rendions justice à ce produit et que nous couvrions les améliorations matérielles, la technologie, le logiciel, le FSR4 et les améliorations apportées aux pilotes. Tout cela doit être parfaitement couvert pour satisfaire les attentes des passionnés de jeux ».

Hélas, cet argumentaire ne tient pas. Premièrement, parce qu’AMD avait connaissance de son temps alloué au CES depuis longtemps. Deuxièmement, l’entreprise a présenté la nouvelle architecture à la presse avant l'événement. Troisièmement, rien n’empêche de faire une présentation succincte puis d’envoyer ceux qui souhaitent approfondir le sujet vers un article technique et exhaustif. D’autant plus que c’est valable en amour et sans doute aussi en Radeon : en dévoiler peu reste le meilleur moyen de titiller la curiosité du chaland.

Au fond, c’est Frank Azor qui explicite la véritable raison. « Il est impossible, compte tenu de tout ce que nous avions à faire lors de ce salon, que vous soyez repartis satisfaits si nous avions inclus RDNA 4 dans la présentation. Et pas seulement pour des raisons de temps, mais aussi pour des raisons de prix, de performances, de capacités FSR4, d'architecture, et parce que l'opérateur historique [NVIDIA] va lancer quelque chose plus tard dans la soirée ».

C'est plus clair. Il assume donc cette position : sur le segment des dGPU, AMD n’agit qu’en réaction à NVIDIA. Venant d'une entreprise qui n’est pas non plus novice sur ce marché et qui a déjà abandonné le segment haut de gamme avec cette génération, nous étions en droit d'espérer une autre attitude. Même Intel, qui a pourtant pas le background d’AMD en matière de dGPU, n’a pas joué aussi petits bras en présentant son Arc B580 le mois dernier.

L’entreprise concédera à livrer davantage d’informations d’ici la fin du trimestre. Espérons que ses employés soient déjà au courant que nous ne sommes plus dans une année bissextile. Sans quoi, on risque de nous dire « ah mince, il nous a manqué du temps, on n'avait pas prévu qu’il n’y aurait pas de 29 février en 2025 ! »