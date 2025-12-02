Sur le marché des cartes graphiques dédiées, la renaissance d’Intel à 1 %

Le dernier rapport trimestriel portant sur les parts de marché des dGPU de Jon Peddie Research relatait l’hégémonie de NVIDIA : au deuxième trimestre 2025, les GeForce de l’entreprise s’accaparaient 94 % des ventes ; les Radeon constituaient les 6 % restants, quand Intel stagnait à 0 %. Le bilan du troisième trimestre est un poil plus pluraliste. NVIDIA a toujours la mainmise sur le secteur et ne laisse que quelques miettes à ses deux rivales, mais sa position recule de deux points. Et pas uniquement au détriment d’AMD : Intel passe à 1 %, ce qui n’était plus arrivé depuis plusieurs trimestres (depuis le quatrième trimestre 2024 selon les données du même institut). Le signe de la remontada ?

C'est mal fait, non ? © Intel

L'Everest face à deux collines

C’est bien sûr une boutade, d’autant que les écarts communiqués ci-dessous se basent sur les valeurs du diagramme ; ils sont largement accentués par les arrondis à l’unité. En effet, dans le détail, les parts de marché d’AMD ont progressé de 0,8 point, et celles d’Intel de seulement 0,4 point. Soit un recul plus proche du point pour NVIDIA que des deux (1,2 % pour reprendre la valeur communiquée par le JPR et vous éviter ce calcul compliqué).

Au même titre que l’unique bonne action d’un méchant sera davantage remarquée que la multitude d’un gentil, la star de ce bilan du troisième trimestre reste toutefois Intel. 1 % de PDM, ça ne pèse certes pas lourd, mais c’est une petite embellie notable pour une marque qui paraissait moribonde sur ce marché. Comme nous l’avons vu à travers quelques tests de l’Arc B580, et comme certains d’entre vous le manifestent régulièrement dans les commentaires, l’offre de GPU Battlemage jouit d’un certain attrait et d’un rapport prix / quantité de VRAM intéressant ; ces cartes sont d'intéressantes alternatives, du moins pour un PC récent. En tout cas, c’était toujours valable durant la période étudiée. Et vous serez peut-être heureux d’apprendre que Linus Torvalds compte parmi les nouveaux convertis. Présent chez Linus Tech Tips, l’individu a prêché en faveur de la carte précitée pour équiper le « PC Linux parfait ».

Pour dézoomer, le JPR relève une modeste croissance trimestrielle de 2,8 % des expéditions totales d’AIB, avec 12,02 millions d’unités. C’est bien inférieur à la moyenne historique sur dix ans pour ce trimestre, qui est de 11,4 %. L’auteur du rapport le justifie simplement : « Les expéditions d’AIB du deuxième trimestre ont été exceptionnellement élevées, ce que nous attribuons à des achats de panique en prévision des futurs tarifs douaniers. Cela a amputé une partie des ventes du troisième trimestre ».

Pour les projections, le JPR anticipe un recul annuel de 0,7 % d’ici 2029. Selon le cabinet, le secteur des AIB desktop va faire face à des difficultés susceptibles de limiter sa base installée à 152 millions d’unités, pour un taux de pénétration qui descendrait à 120 % d’ici la fin de cette période. Il n’en est pas fait mention dans le communiqué, mais l’envolée attendue des prix de la GDDR risque d’impacter le secteur à plus court terme.

Enfin, puisque cet aspect est aussi abordé dans le rapport, ajoutons que les expéditions de processeurs desktop ont été de 19,2 millions d’unités au cours du trimestre étudié. Elles ont reculé de 7,6 % d’une année sur l’autre, mais progressé de 3,9 % d’un trimestre à l’autre.

As usual, la conclusion du Dr Jon Peddie :

Le TCAC 2024-2029 pour les AIB est de –0,7 %, ce qui reste conforme à la tendance. Cependant, compte tenu de l’ensemble des facteurs qui influencent actuellement le marché, nous recommandons un optimisme prudent tant que les guerres commerciales ne se seront pas apaisées et qu’un ou deux trimestres ne se seront pas écoulés, ce qui permettra au marché de se stabiliser. Nous devons également nous inquiéter d’une récession alimentée par l’inflation, résultant des turbulences socio-économiques engendrées par l’administration Trump.